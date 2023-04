El gasto de los turistas en Salamanca llega a los 342 millones de euros y se acerca al de prepandemia

La percepción que se reflejaba en el aumento del turismo durante el pasado año también se ha trasladado a los datos de la encuesta que elabora la Junta de Castilla y León para conocer el desembolso que realizan los turistas durante su paso por la provincia de Salamanca. Según los datos aportados por la Consejería de Cultura y Turismo, durante el pasado año los viajeros se gastaron en Salamanca 342 millones, más del triple que de enero a junio cuando el desembolso no superó los 100 millones.

Hay que tener en cuenta que durante el primer semestre del pasado año aún había restricciones en vigor y no fue hasta Semana Santa cuando se recuperó gran parte de la normalidad. Hasta febrero se vivieron las consecuencias de la séptima ola del coronavirus que provocó de nuevo confinamientos en los hogares.

Los últimos datos conocidos suponen una mejora importante respecto a 2021 con 146 millones más y un 73% y se acercan por primera vez a los datos de la prepandemia cuando el gasto de los turistas alcanzó los 478 millones, un récord histórico absoluto desde que se utiliza este tipo de encuestas.

Si se observa el gasto de los turistas, la mayor parte sigue siendo el alojamiento con 87 millones (25% del desembolso total) seguido del dinero que se dejan los turistas en restaurantes con 72 millones (21%) y el gasto de alimentación fuera de los establecimientos gastronómicos con 70 millones (20%). En menor medida, el gasto en desplazamiento y transportes con 50 millones (14%). Mucho más residual es el gasto en cultura y ocio con 31 millones (9%) y en compras y otros gastos con 29 millones (8%).

Desde la Junta se aclara que la encuesta se realiza sobre la demanda (turistas) y no sobre la oferta (establecimientos), por lo que los datos que se ofrecen son del gasto del visitante. Por ejemplo, cuando se habla de gasto en restaurantes no significa que sea el ingreso total de los mismos, ya que no se contempla el consumo que realizan los habitantes de la provincia.