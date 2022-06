El gallego que recuperó en Salamanca la esperanza de curarse de un cáncer: “Me tocó la lotería”

Camilo sabe que sufre un mieloma desde el año 2017, pero reconoce que hasta que no entró en un ensayo clínico de Salamanca no había sentido de manera tan fuerte la esperanza de curarse.

Aunque vive en Ourense, los hematólogos gallegos han tenido muy claro que su gran oportunidad estaba a 325 kilómetros y eso es algo que les honra. La doctora María Victoria Mateos siempre ha insistido en el llamamiento “a los hospitales que no tienen ensayos clínicos para saber hasta dónde pueden llegar o no pueden llegar con sus pacientes, y que consideren referirlos a otros centros donde puedan seguir beneficiándose de otros tratamientos más innovadores”.

En el caso de Camilo López llevaba tres intentos fallidos cuando el nombre de Salamanca se puso sobre la mesa: “Estaba en tercera línea de tratamiento, porque recaí del primer proceso al cabo de unos meses, del segundo tratamiento recibí ocho ciclos y en el tercero estaba cuando me llegó la opción de Salamanca”, explica.

Camilo le dejó muy claro a su hematólogo de referencia que estaba “totalmente dispuesto a participar en un ensayo clínico” y así se lo hizo saber poco antes de la pandemia. “Cuando aflojó lo del covid me dijo el hematólogo que los ensayos se estaba reanudando en toda España y me ofreció la opción de Salamanca, porque había uno disponible y era de terapias CAR-T. Le dije que por mí perfecto”, afirma.

No en vano, el Hospital de Salamanca trabaja con varias terapias CAR-T que ya están aprobadas para su uso comercial, pero también prueba este tipo de tratamientos para otro tipo de linfomas y leucemias que todavía no se han comercializado, por, lo que ofrece a los pacientes salmantinos las ‘curas’ del futuro. “Algún compañero de enfermedad en el Hospital y yo solemos comentar que nos ha tocado la lotería al enviarnos a Salamanca”, reconoce.

Tras someterse a las pruebas del ensayo salmantino y comprobar que, en efecto, era un candidato adecuado, el pasado mes de abril los hematólogos salmantinos le infundieron el CAR-T y los últimos análisis dicen que está respondiendo: “En mi última visita con María Victoria Mateos me ha dicho que la cosa va entre bien y muy bien, así que te puedes imaginar cómo me siento”, celebra el gallego.

Por el momento tiene que desplazarse cada semana a Salamanca y lo hará durante un par de meses, pero el cansancio o las molestias están mucho más lejos de un segundo o tercer plano en comparación con su enfermedad. “Para un enfermo como yo venir aquí es una maravilla. No hay otra palabra. ¿Los viajes? No me importa. Además, el ensayo me paga el desplazamiento y la estancia. Claro que a veces se hace complicado tanto viaje, pero el ensayo está funcionando así que hay que aguantar lo que haga falta”.