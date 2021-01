El futuro negro para el sector inmobiliario

La pandemia ha convulsionado todos los sectores, incluido el del alquiler. La irrupción del coronavirus provocó que el Gobierno decidiera paralizar los desahucios de personas vulnerables, una limitación que ha extendido hasta el final del estado de alarma, previsto para mayo, tras la última modificación del decreto aprobada a finales de diciembre. Tiempo durante el que el propietario deberá asumir los impagos sin poder recuperar su vivienda, y sin que el Estado asuma su coste salvo en contadas ocasiones. Esta medida ha provocado la inquietud del sector inmobiliario, que considera que puede tener un efecto muy negativo en el mercado de alquiler en un futuro, con la retirada de viviendas debido al temor de los propietarios.

La prohibición de los desahucios comenzó a aplicarse en marzo, pero el Gobierno la ha decidido prorrogar hasta el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo. Serán 14 meses en los que los dueños afectados no podrán desahuciar al inquilino en caso de impagos o finalización del contrato si es considerado vulnerable por los servicios sociales y no disponga de “alternativa habitacional” de carácter público. Los propietarios solo tendrán derecho a solicitar una compensación cuando la administración competente, en los tres meses siguientes tras el informe de los servicios sociales, no haya facilitado a las personas vulnerables “una vivienda digna”.