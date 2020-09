El futuro del sector agroalimentario centró este martes la tercera mesa de expertos organizada por LA GACETA, donde el viceconsejero de Desarrollo Rural y Director General del Instituto Tecnológico Agrario de la Junta de Castilla y León, Jorge Llorente, insistió en los retos a los que tendrán que enfrentarse productores y empresas en la nueva realidad post COVID. “Lo que tengo claro es que como no mantengamos la calidad, no innovemos, no incluyamos tecnología y no seamos sostenibles no vamos a poder estar en la cresta de la ola”, señaló.

El primer reto del sector agroalimentario, como señaló el viceconsejero, pasa por el relevo generacional, “fundamentalmente en el caso de jóvenes y mujeres”, por lo que recordó el esfuerzo inversión en ayudas que desde la Junta se viene haciendo en los últimos años. “En Salamanca se han incorporado 107 jóvenes, de los que 30% son mujeres, que han recibido 6,6 millones de euros.” La formación y el conocimiento también deben marcar la hoja de ruta en explotaciones y empresas “para lo que habrá que seguir insistiendo mucho en la transferencia tecnológica”, insistió Llorente.