El futuro de los profesores de FP, en duda

Ha pasado desapercibida, pero no por eso deja de ser importante. La disposición adicional undécima de la Ley Celaá acordada en el trámite parlamentario va a introducir un cambio de calado en FP que puede poner en riesgo la calidad de esta enseñanza. La norma establece que se integrarán en el cuerpo de profesores de Secundaria las especialidades de Formación Profesional incluidas en el cuerpo a extinguir de profesores técnicos de FP. El cambio puede parecer inocuo, pero tiene mucha incidencia, ya que puede implicar dificultades para encontrar profesionales e incluso representar un problema para la formación práctica de los alumnos.

Hay que recordar que en los ciclos de FP imparten clase profesores del cuerpo de Secundaria, que tienen una carrera más el máster (o CAP) de profesorado, y del cuerpo de profesores técnicos de FP, que son titulados en FP y que han superado un curso de formación equivalente al máster para poder dar clase. Para integrarse en el cuerpo de Secundaria, los docentes de FP deben disponer de un título universitario. Sin él, la única solución que ofrece al Ministerio es que si el docente es funcionario, se mantendrá en el cuerpo de profesores FP a extinguir hasta su jubilación. El problema surge con los interinos y los que están estudiando una oposición.

Cuando entre en vigor la disposición, los profesores de FP que están trabajando de manera interina no podrán dar clase, al no disponer de titulación universitaria para poder entrar en el cuerpo de Secundaria. El nuevo requisito supone también un contratiempo para personas tituladas en FP que se están preparando la oposición y que ya no podrán presentarse si no se adoptan soluciones. Ambas circunstancias echarán del sistema a un gran número de docentes, lo que puede repercutir en falta de especialistas en algunos centro. Además, en ciclos de gran componente práctico, por ejemplo peluquería, resulta difícil concebir que un graduado en Ciencias o de cualquier otra carrera pueda enseñar a cortar o hacer peinados a los alumnos.

“Esto es el resultado de que solo hayan negociado los políticos, no se haya consultado ni a sindicatos ni a expertos. No se han visto las repercusiones de estas decisiones. Gente preparada se va a quedar fuera por la falta de visión de conjunto de la enseñanza”, lamenta Federico Martín, del sindicato CSIF. “Esperemos que haya al menos un periodo transitorio para dar tiempo a los docentes a cumplir los requisitos. No nos parece mal que se equipare, pero que se haga también con los maestros”, apunta Nicolás Ávila, de ANPE. STECYL, por su parte, critica que se deje por el camino a un gran número de profesores y califica de parche la solución pretendida por el Ministerio de contratar personal laboral si faltan especialistas.