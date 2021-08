El frustrado intento de los hosteleros para cerrar la Gran Vía con todos los puestos

Cerrar Gran Vía al tráfico y colocar todas las casetas a uno y otro lado de la céntrica vía. Esta fue una de las propuestas de la Asociación de Empresarios de Hostelería que finalmente fue rechazada tanto por el área de Tráfico como el de Policía tanto por las complicaciones que supondría para la circulación, como para las paradas del transporte urbano. Tampoco quedaba muy claro que esta opción no fuera un foco de atracción de cientos de personas a un mismo lugar lo que supondrían las temidas aglomeraciones. Por lo tanto, el Ayuntamiento no contempló esta alternativa ni siquiera en el mejor de los escenarios si las cifras de contagios hubiesen bajado a niveles de ‘nueva normalidad’, situación en la que de momento Salamanca no está.

Otras de las alternativas barajadas estaban en la plaza de Los Bandos, San Juan de Sahagún, La Vaguada o La Aldehuela, espacios que en otras ocasiones sí que han contado con casetas y tienen bastante superficie para montar los puestos. Sin embargo, colocar las casetas sin que se facilitara la rotación, una de las fórmulas de éxito de la Feria de Día, también impedía que los empresarios lo consideraran rentable.

Después de haber realizado diversos estudios de viabilidad, que desaconsejaban realizar la inversión que conlleva instalar una caseta y contratar a personal, teniendo en cuenta las restricciones sanitarias como consecuencia de la quinta ola, finalmente se optó por la alternativa de mantener el ‘pincho de feria’ pero en el interior de los locales y en las terrazas de los propios establecimientos de hostelería. Esta fórmula es similar a la que ha realizado Valladolid que la celebrará solo en las terrazas.