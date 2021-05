Experto en Derecho Constitucional, Augusto Martín de la Vega defiende que el Gobierno tendría que haber desarrollado los instrumentos legales para hacer frente a la pandemia tras el fin del estado de alarma.

–El domingo finaliza el estado de alarma, pero algunas comunidades buscan la manera de mantener el toque de queda y los confinamientos, ¿pueden hacerlo?

–Las actuales limitaciones de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno y las restricciones a la movilidad entre comunidades autónomas son medidas adoptadas en virtud de la autorización que le concede el Real Decreto 926 /2020 de 25 de octubre por el que se declara el estado de alarma y por la posterior prórroga que autorizó el Congreso hasta las 0:00 del día 9 de mayo del 2021. Por tanto, desde el día 9 estas restricciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos desaparecen.

–¿Qué paraguas constitucional tienen las comunidades?

–La decisión del Gobierno de no solicitar a las Cortes una prórroga del actual estado de alarma nos retrotrae a una situación que ya vivimos. De hecho, desde el 21 de junio del 2020 hasta el 25 de octubre el estado de alarma no estuvo vigente en España, salvo por un periodo de 15 días en distintos municipios de Madrid. Durante todo este periodo, e incluso con anterioridad a la declaración del primer estado de alarma, las comunidades autónomas intentaron responder a la expansión de la epidemia adoptando distintas medidas que en mayor o menor medida limitaban aspectos de nuestra vida ordinaria. Para establecer esas limitaciones se apoyaron muy especialmente en la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en materia de Salud Pública. Para algunos juristas esta norma únicamente permitía limitar sustancialmente los derechos fundamentales de manera individualizada, pero no facultaría para una restricción significativa de un derecho fundamental de manera general, por lo tanto, no permitiría confinar a grupos indeterminados de personas. Para otros juristas, y algunas comunidades autónomas, esta norma permitiría, en cambio, adoptar cualquier medida necesaria para proteger la salud pública, lo que incluiría también medidas restrictivas de derechos fundamentales con carácter general. En todo caso, casi todo el mundo está de acuerdo en que habría sido una buena idea desarrollar en estos meses los instrumentos legales que permitieran las comunidades hacer frente a la pandemia, una vez desaparecido el estado de alarma, con más seguridad jurídica.