Amparo Jiménez Vivas, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca, experta en Pedagogía y catedrática de Diagnóstico Educativo y Profesional, cree que la vuelta a las aulas es conveniente.

–Tras casi seis meses sin colegio y guarderías, ¿cuáles son los desafíos que se presentan con la vuelta a las aulas?

–Los desafíos que se presentan son muchos y de diversa índole. Afectan tanto a los alumnos como a los docentes, las familias y, por supuesto, a las Administraciones que están gestionando esta vuelta a la “normalidad académica”. Desde el punto de vista de las Administraciones tenemos que entender que la situación en la que nos encontramos responde a medidas sanitarias (reducción de contagios para evitar colapsos en los centros hospitalarios) que, desde entornos educativos tenemos que afrontar de la mejor manera posible, trabajando conjuntamente con ellas. Las familias, con cierta incertidumbre, se enfrentan a una situación que no está exenta de cierto temor. Temor a los contagios, la posible enfermedad de los hijos y, al mismo tiempo, afrontar la posible e hipotética situación de tener que volver a confinarse en casa y compatibilizar la vida familiar con la laboral. Los padres y madres han pasado una situación muy compleja donde no siempre ha sido fácil conciliar el trabajo (teletrabajo, en muchas ocasiones) con las tareas escolares, los tiempos de estudio y de ocio... de los hijos.

–Los docentes y equipos educativos de los centros vuelven a estar en el centro de atención.

–Son un pilar decisivo para responder a esta situación de manera eficaz. En su competencia, capacidad de innovación, motivación y compromiso se apoyan las diferentes estrategias que ayudan a los alumnos a aprender y comportarse en este momento. Pero al mismo tiempo, su profesión los sitúa como profesionales en riesgo y, por tanto, deben tomar medidas preventivas rigurosas en aulas, la gestión de los grupos o las relaciones con las familias que, en ocasiones, pueden dificultar su trabajo. Compaginar una actitud tranquilizadora y motivadora desde la evitación de riesgos es una tarea compleja a la que se enfrentan en su día a día. Y los alumnos, según edad y nivel educativo, manifiestan diversos estados de ánimo. De manera generalizada, existe una emoción positiva, alegría y deseo por volver a ver a los compañeros y retomar su vida académica. Pero también pueden sentir cierta incertidumbre ante las normas y medidas a desarrollar en los centros que no son habituales. Además, debemos recordar que llevan aproximadamente seis meses alejados de los centros y esta situación les ha obligado a cambiar hábitos y rutinas que deben incorporar nuevamente en sus vidas.

–Hay mucho debate sobre este regreso presencial a las aulas. ¿Los beneficios van a ser mayores que los inconvenientes?

–Retomar la asistencia al colegio siempre es conveniente. Desde la pedagogía, se están poniendo soluciones educativas para que una situación sanitaria afecte lo menos posible a nuestros alumnos, siguiendo las medidas definidas por las autoridades sanitarias. El pedagogo Paolo Freire indica que el placer y la exigencia deben reunirse en la tarea docente. Centrarse en despertar interés, el compromiso con el alumnado, la espera de resultados a medio y largo plazo, no solo inmediatos, y el ser capaces de preparar a los alumnos para enfrentarse a diferentes retos personales son algunas de las características de los buenos docentes que se están poniendo en evidencia en nuestros colegios, institutos y universidades.

–Los últimos estudios concluyen que los niños no son supercontagiadores. Un estudio ha detectado que solo el 3,5 % de los menores fueron quienes llevaron la COVID-19 a su domicilio.

–Es tranquilizador, ya que parece ser que los niños son escasos trasmisores y la enfermedad les afecta más levemente que a los adultos. Pero esto no tiene que llevar a reducir las medidas preventivas, ya que en los centros educativos conviven adultos y niños, adolescentes y jóvenes compartiendo actividades, espacios y tiempos.

–¿Hay niños que tienen miedo de volver al colegio? ¿Algún consejo para neutralizar esos temores?

–Es posible que algunos niños tengan cierto temor a volver al colegio. Pero depende mucho de la percepción se les trasmita en el hogar. Si los padres abordan la situación como algo positivo, necesario, casi como una aventura, los niños interiorizaran esta situación de manera positiva. El aprendizaje observacional de los niños es muy elevado y la trasmisión de actitudes se realiza fundamentalmente a través de este modo de aprendizaje. El rol de los padres y la manifestación de sus estados emocionales ante la situación van a orientar los comportamientos y sentimientos en los niños. Al mismo tiempo, también es necesario ofrecer a los niños seguridad y, para ello, nada mejor que dejar claras las normas que deberán regular la vuelta al colegio y el comportamiento con profesores y compañeros.

–¿Cómo deben comportarse los adultos?

–Los adultos, que generamos actitudes y comportamientos en los hijos, debemos manifestar una posición madura, optimista, comprometida con la prevención y cautelosa. Nuestro comportamiento debe regularse por el compromiso con el cumplimiento de las normas previstas en los centros, con cierta normalidad y con mucha ilusión con la vuelta al colegio.

–Los profesores han hecho un gran esfuerzo personal y docente en esta crisis sanitaria.

–Los docentes, con mucho esfuerzo personal y profesional, están demostrando su capacidad de innovación, compromiso y actitud para generar, por si la situación volviera a requerirlo, nuevos entornos de aprendizaje, con nuevos recursos, y buscar el compromiso con el aprendizaje y el seguimiento individualizado de los alumnos. Pero no solo se necesitan recursos educativos. Aspectos que incumben a la gestión de los espacios, distribución de alumnos y grupos, empleo de medidas de seguridad y prevención son otros de los desafíos importantes a los que se enfrentan los centros educativos y sus cuerpos docentes y de gestión.

–Muchos docentes ven dificultades para distinguir la COVID de otras enfermedades como la gripe.

–Efectivamente, los síntomas pueden superponerse y corresponderá a los profesionales sanitarios establecer el diagnóstico diferencial entre las dos enfermedades. En cualquier caso, y como medida preventiva, es necesario que los docentes estén alertas ante cualquier síntoma y puedan derivarlo a los especialistas a la mayor brevedad.

–¿Cómo deberían ser el uso del patio entre los alumnos y la Educación Física?

–Reducir el número de alumnos por aula, establecer grupos estables de aprendizaje o buscar entornos formativos que no obliguen a un contacto personal directo son algunas de las medidas que se entienden como adecuadas. Ahora bien, el trabajo colaborativo y la cooperación entre iguales son estrategias muy importantes para el desarrollo integral de nuestros escolares y, por tanto, no deben desaparecer de las aulas. Bien es cierto que se debe apostar por una colaboración que no exija cercanía personal o física, aunque sí otros elementos claves en la cooperación entre personas como la distribución de roles, el intercambio de tareas, el manejo de técnicas de toma de decisiones o solución de problemas grupales, entre otros. De la misma manera, el juego, bien en el aula o en el patio y las clases de educación física deben ser otro pilar en la formación de los alumnos que deben regularse con seguridad y nunca suprimirse de la “parrilla” educativa de los centros. En esta situación, la innovación docente se pone al frente de las prácticas convencionales y exige a los profesores una revisión y selección de las prácticas y actividades recogidas en sus guías docentes.

–¿Qué consecuencias han tenido en los niños el confinamiento y las medidas derivadas de la alerta sanitaria?

–Es difícil valorar en este momento los efectos de una crisis que aún estamos viviendo. Tal vez, en un plazo más largo de tiempo podremos comprobar si esta situación ha tenido efectos sobre el nivel de aprendizaje y rendimiento de nuestros alumnos o sus hábitos en la relación social. Lo que sí es evidente, y estamos comprobando en el día a día, es como las estrategias de enseñanza y aprendizaje están cambiando, como los recursos a ofrecer por los centros son diferentes o que la implicación de los padres en el aprendizaje de sus hijos es muy elevada.