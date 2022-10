El fin de los análisis, radiografías y fármacos inútiles en el Hospital

La Consejería de Sanidad de Castilla y León está empeñada en no hacer radiografías que no sean imprescindibles, en no pinchar venas que se puedan complicar o en no utilizar fármacos para los que no hay certeza de que sean los correctos.

Detrás de ese programa hay un doble fin. Por un lado, el ahorro económico que supone evitar miles de pruebas a lo largo de todo el año. Por otra parte, el ahorro de problemas añadidos que le puede suponer a un paciente ser sometido a determinadas pruebas -algunas implican radiación- de forma gratuita.

Es la esencia del programa ‘No hacer’ que el Hospital de Salamanca ya conoció hace cinco años y que ahora Sacyl retoma dentro de su Plan de Calidad y Seguridad del Paciente 2022-26 que ayer presentó el consejero, Alejandro Vázquez.

Preguntado por las prácticas para suprimir o reducir, Vázquez se ha centrado en aquellos usos médicos que “son una costumbre” pero que no producen resultados para el paciente o en la gestión del medios del sistema público de salud.

“Hablamos de un número de radiografías o de pruebas radiológicas que no están bien indicadas y que generan problemas al paciente; analíticas que llevan punciones que pueden ser molestas o que se pueden complicar, o el uso de determinados fármacos que se pueden evitar al no tener una indicación clara y concreta y que pueden generar problemas secundarios”, ha señalado. “Nadie montaría en un avión sabiendo que no es seguro”, ha incidido, para destacar la importancia de este Plan de Calidad y Seguridad que ha elaborado la Gerencia Regional de Salud y que supone “un día muy importante para Sacyl”.

Este plan cuenta con cuatro ejes de intervención titulados “No hacer y buen hacer”; “Ruta hacia la excelencia”; “Paciente seguro: infección cero”; y “Paciente seguro: otras prácticas seguras”.

Vázquez considera que el plan de calidad debe calar en quien presta la asistencia y no solamente en el gestor de calidad de cada centro.