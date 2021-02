¿El fin de las águedas?

Este viernes no hubo corrillos de bailes charros al son de la gaita y el tamboril en la Plaza Mayor, ni capas, ni trajes tradicionales. No hubo entrega del bastón del mando, ni aguedera mayor, ni discursos y cánticos en el salón de recepciones consistorial. No hubo risas, abrazos y reencuentros de amigas en los banquetes en los restaurantes. La pandemia dejó el día de Santa Águeda, a las mujeres y a las asociaciones de féminas y folclore de la capital sin su tradicional celebración. Las águedas seguirán, eso sí, mandando en su casa y en su vida, pero de puertas para dentro.

Este viernes hubiera sido un día de águedas bien pasado por agua, según las previsiones de lluvia abundante. El etnógrafo y director del Instituto de las Identidades, Francisco Blanco, explica a este periódico que celebraciones festivas como son las águedas o el carnaval sólo se habían visto interferidas en los tiempos de la guerra civil y la postguerra.

Eso sí, considera que la cancelación de este año por la pandemia no va a acabar con esta fiesta tradicional. “Es algo muy puntual y la tradición de las águedas es una cuestión de sentimiento, tiene que ver con la pasión que las mujeres de la ciudad y los municipios experimentan. Yo estoy seguro de que no hay peligro de que desaparezca por este episodio de pandemia. No interfiere cuando la gente lo siente. Sólo desaparece aquello que es forzado y artificial y que cae por su propio peso”, agrega.

La fiesta de las águedas del pasado año fue de lo último que se puedo celebrar un mes antes del inicio de la epidemia del coronavirus. “Hay muchas compañeras a las que no veo desde hace un año, desde las águedas del año pasado”, reconoce Eloína González, de las Buenas Amigas de Buenos Aires, que se resigna ante la situación actual y que confía en que todo acabe pronto para volver a reunirse.

“Es una pena”, añade Pilar Arévalo, presidenta de la Asociación del Traje Charro, otra de las agrupaciones más activas en esta fiesta. Ella explica cómo su entidad está parada por la pandemia, sin actividad alguna ni clases.

Andrea Muñoz es otra de las veteranas mayordomas que, gracias a su energía, vitalidad e iniciativa sigue organizando año tras año la festividad en la agrupación de las águedas de Navega, en el barrio Garrido. Este año preguntó al cura de la parroquia del barrio, San Mateo, si podía hacer una sencilla misa por Santa Águeda, y finalmente hoy a las 18:45 horas se celebrará esa eucaristía con un aforo limitado a 25 personas. De su agrupación acudirán tres águedas en representación testimonial. “Rezaremos a Santa Águeda y le pediremos que nos traiga salud y ganas para seguir organizando esta tradición”, subraya.

“Hay que tomar la situación como ha venido”, afirma Andrea, que recuerda cómo el pasado año se juntaron cerca de cincuenta amigas y vecinas. La aguedera admite que, aunque la cifra de participación ha caído mucho en los últimos años por la falta de relevo generacional, confía en que cuando acabe la pandemia, la tradición se retome en la capital.