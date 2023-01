El factor del empleo autónomo que preocupa en Salamanca

El descenso de autónomos es un signo de alarma, pero lo es más cuando la destrucción del colectivo afecta a los trabajadores con entre 30 y 49 años. Así lo sostiene el presidente de la Asociación ATA en Castilla y León, Domiciano Curiel. “Que en Salamanca la caída de autónomos haya sido del 1,1% no es un estancamiento, sino un descenso preocupante, sobre todo porque las edades en las que más se destruye el autoempleo es entre los 30 y los 49 años”, expone.

Este dato le hace pensar que si bien al inicio de la trayectoria profesional algunos salmantinos apuestan por el autoempleo, “en la edad de trabajo fuerte el sector se debilita y eso no es bueno”. Ya en la cincuentena se ven obligados a recurrir al trabajo por cuenta ajena por obligación. “Muchos se encuentran con que no les contratan, algo en lo que las Administraciones tienen que intervenir porque los autónomos no solo creamos empleo, sino que el que creamos empleo estable”, advierte Curiel. Defiende al colectivo como un reducto de creación de puestos de trabajo y pone deberes a las instituciones, sobre todo para que protejan mucho más a los autónomos de entre 30 y 49 años. “Deben de dar facilidades a los emprendedores para que en esos años puedan fijar su proyecto y su familia, protegiéndoles con ayudas y para que pierdan el miedo al fracaso”. Considera que reducir la presión fiscal sería un buen principio, ya que califica la situación actual de “acoso y derribo”.

Tal es así que no solo en 2022 se han perdido autónomos, sino que muchos han optado por prejubilarse. Se han actualizado las pensiones un 8,5% y muchos trabajadores por cuenta propia con entre 63 y 64 años con los años suficientes cotizados han preferido abandonar sus negocios y jubilarse. “Creo que los estudios deberían ser más serios y tener en cuenta factores como este”, destaca Curiel. El responsable regional de ATA también valora uno de las principales novedades para este año de los autónomos: la cotización a la Seguridad Social en función de los ingresos. Asegura que un 60% pagará menos que ahora, un 15% se quedará igual y un 25% cotizará más. “Aún hay lagunas de lo que va a declarar cada autónomo y desconfianza sobre cómo se va a calcular tras cruzar datos entre Hacienda y la Seguridad Social”.