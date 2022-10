El éxito de María Rosario, la abuela camionera: “No hay muchas con carné”

Finalmente la perdió porque no superó todas las pruebas antes del 31 de mayo. “Suspendí el examen de ciudad y perdí la subvención, que prácticamente cubría el coste del carné. Al final, sin la ayuda, me ha costado casi el doble”. Aunque ha tenido que hacerse cargo de todos los gastos, no le pesa. “Tengo la esperanza de encontrar un trabajo. Estoy segura de que me van a coger, aunque lo mismo me llevo un chasco como con la ayuda. Cuando la perdí me costó llorar”, confiesa.

Este verano ha trabajado de barrendera en el Ayuntamiento de Salamanca y si la contratan como conductora, no sería la primera vez que se desenvolvería en un mundo de hombres. “Trabajé durante años como vigilante de seguridad. Fui la primera o la segunda mujer en este sector en Salamanca. Siempre estuve con hombres y me daba igual”, relata.

Estos meses no han sido fáciles para ella. Dos de sus tres hijos ya son mayores. El pequeño, de 20 años, aún vive con ella, pero tiene libertad suficiente para optar a un empleo a jornada completa. Entiende que trabajar con el camión implica estar fuera de casa, “aunque doy por hecho que tendré mis ocho horas de trabajo, porque no tengo permiso de conducción para vehículos grandes como un trailer”.

María del Rosario ahora está feliz con su carné, aunque todavía no lo tiene físicamente, pero no todo fue fácil en estos seis meses. “El CAP —Certificado de Aptitud Profesional que acredita, junto con el permiso de conducción, la aptitud profesional de quien lo ha obtenido— es tipo test pero no es tan fácil”.

Ha habido ocasiones en las que he pensado en tirar la toalla y que le den morcilla al carné, pero después de aprobar el examen de pista y el teórico pensaba que ni económica ni moralmente me lo podía permitir”, relata.

También ha contado con el apoyo de sus hijos. Confiesa que si bien es cierto que no la han ayudado a estudiar el temario, sí la insuflaban ánimos para no decaer en el camino hacia su objetivo. “Ahora están encantados y muy orgullosos de lo que he conseguido, porque no hay muchas abuelas que se hayan sacado el carné de camión”, destaca Rosario, que tiene un nieto de tres años.

Toca actualizar el currículum y esperar un trabajo en un sector en el que la demanda de mano de obra es muy notable desde hace tiempo. “Imagino que también podré acceder a un sueldo mejor que el actual, al contar con el permiso de camión. Ojalá que encuentre a alguna compañera, ahora hay mujeres en todos los sitios”, sostiene María del Rosario, que va a comenzar el otoño con una ilusión renovada.