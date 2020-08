El estudio de aguas residuales para ayudar a prevenir los rebrotes opta a fondos de la Junta

La falta generalizada de reactivos para los análisis PCR derivada de la alta demanda también ha afectado al estudio de las aguas residuales que científicos de la Universidad de Salamanca pusieron en marcha a principios de verano en colaboración con el Ayuntamiento y la empresa concesionaria del servicio de aguas. Así, hasta la segunda quincena de septiembre, una vez retome su actividad el Centro Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias, que lidera este trabajo, no se esperan obtener los primeros resultados. Desde finales de junio, los científicos del CIALE han tomado seis muestras semanales en la estación depuradora (Edar) con el objetivo de comprobar si la carga vírica de COVID que hay en ellas puede ayudar a anticiparse a rebrotes en determinadas zonas. Ciertamente para que sea un método efectivo sería necesario tomar muestras no solo en la Edar, a la que llegan no solo las aguas fecales de la capital sino también de otros 14 municipios. “Se ha valorado la posibilidad de aumentar los puntos de muestreo”, confirman desde la Concejalía de Medio Ambiente, a cuyo frente está Miryam Rodríguez. Para ello, el CIALE, con la colaboración de Aqualia, ha solicitado una subvención a la Junta de Castilla y León dentro de una convocatoria de apoyo a proyectos de investigación financiada con fondos Feder, aunque muy probablemente esta no se resolverá hasta diciembre.

Precisamente la administración autonómica ha solicitado que se le faciliten los resultados de los análisis que se están haciendo en cuando estén disponibles. Y es que, en la línea de investigaciones que se están haciendo en grandes ciudades españolas, la mayoría bajo el amparo de los Ministerios de Transición Ecológica y Sanidad, “con un histórico de varios meses de análisis”, podría permitir “buscar trazabilidades que en el futuro puedan ser una alerta temprana a la detección de futuros contagios”, señalan desde Aqualia y el Consistorio, que insisten en que este sistema no puede sustituir en ningún caso a las PCR a la población. Para que este método sea efectivo, es necesario desarrollar un estudio epidemiológico previo en la población y de la calidad de las aguas que también forma parte de esta investigación, en la que además colabora el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua.