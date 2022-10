El estremecedor relato de una víctima de trata: “Nos daban alcohol y drogas para que fuésemos fuertes por las noches”

Lucía ha demostrado que es una gran superviviente de la explotación y trata humanas. Durante ese tiempo fue obligada a ejercer la prostitución. Ayer por la mañana, con la lectura de su emocionante manifiesto en la plaza del Liceo, fue la voz de todas las víctimas que callan. También fue la prueba viva de que la vida siempre concede segundas oportunidades.

¿Cuáles fueron los primeros indicios que siente como víctima?

—Te prometen mucho antes de llegar a España. Todo comienza con la explotación laboral, los primeros tres meses trabajas dieciocho horas en las que no te pagan nada. Después te meten en un club, te guste o no. Durante las noches nos daban alcohol y drogas para que fuésemos fuertes, ninguna mujer duerme.

Para superar todo esto hay que tener una gran fortaleza mental. ¿Cómo ha conseguido adquirirla?

—He tenido un equipo muy grande detrás. APRAMP me ha ayudado ofreciéndome la atención de un psicólogo, que era la ayuda que necesitaba. Cuando sales de ahí piensas, ¿yo ahora dónde voy? y crees que no hay otra oportunidad para ti. A mi me costó, pero hoy, gracias a las organizaciones que están aquí, he conseguido formarme en diversos ámbitos.

¿Cree que contar su historia puede ser otra vía de ayuda?

—No es fácil decir, ¡oye, yo lo viví!, porque Salamanca me va a conocer y me va a seguir viendo. Pero solo de esta manera voy a conseguir que alguna chica sea rescatada.

¿Y cómo se siente cuando lo comunica? ¿Cuáles son las secuelas?

—A las mujeres les cuesta mucho explicar lo que han pasado, por su condición de víctimas. Las chicas jóvenes no lo hacen y las mayores se esconden. Cuando sales, vienes todavía con la minifalda puesta, pero sin el interior. Da pena y mucha vergüenza. Por la calle, durante el día, van asustadas. Por la noche ya no las ves porque la droga siempre está.

Ha sido muy valiente por afrontar la lectura de ese manifiesto.

—Muchas gracias, sabía que me iba a emocionar. Afortunadamente, ninguno de ustedes ha tenido a un extraño tocándole la piel. Yo, que lo viví, no quiero que nadie lo sienta.