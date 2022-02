El esmalte de uña retirado del mercado por contener una sustancia cancerígena

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente de el Ministerio de Sanidad, ha ordenado el cese de comercialización y la retirada del mercado del esmalte de uñas ‘Química Alemana’ por contener formaldehído, una sustancia prohibida desde 2019 en los productos cosméticos.

Concretamente, este producto es un esmalte endurecedor de uñas, y está importando desde Colombia, y comercializado por las empresas Cosméticos Foráneos y Cibitra 2001, que ya han procedido a la retirada del mercado de todos los lotes del producto.

El uso de formaldehído en productos cosméticos está prohibido desde junio de 2019 puesto que se encuentra recogido en el Anexo II del Reglamento 1223/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre productos cosméticos, en donde se relacionan las sustancias que no pueden contener los productos cosméticos. Por otro lado, ayer la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición informó de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Francia, relativa a la presencia de soja no incluida en el etiquetado en galletas de vainilla harifen, aunque según las últimas informaciones el lote afectado no se habría distribuido en Castilla y León. La información que se incluye es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros. La empresa ha procedido a la retirada del producto y a su recuperación de los consumidores. Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Extremadura, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón y a los siguientes países: Francia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal y Polonia. Continúan las investigaciones, y no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.