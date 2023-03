El escritor Antonio Muñoz Molina considera “innecesario” poner tilde a solo

“Se ha exagerado mucho con la división entre académicos creadores y no creadores, pero esa división yo no me la creo porque todos somos creadores de la lengua”, ha asegurado el escrito y académico Antonio Muñoz Molina sobre la polémica sobre el uso de la tilde en el adverbio solo, y ha concluido que, aunque le costó acostumbrarse a no poner la tilde, ahora le parece “innecesario”.

Así lo ha reconocido minutos antes de la conferencia “La invención y el azar” en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca.

Además, el académico se ha mostrado en contra de la reescritura de obras clásicas para adaptarlas a los valores actuales porque sería “censura” y “no hay causa justa que se defienda con la censura”, ha asegurado.