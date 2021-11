El epidemiólogo Luis Félix Valero abre la puerta a la esperanza de una ‘supervacuna’

El SarsCov2 ha venido para quedarse. Es una de las principales conclusiones que ayer extrajo Luis Félix Valero, quien también abrió la puerta a la esperanza de una ‘supervacuna’ que sea efectiva frente a todos los coronavirus y frente a todas las posibles mutaciones posibles. Una vacuna en la que no quepa la opción de infectarse pese a estar vacunado y contagiar a otras persona sin darse cuenta.

El epidemiólogo y profesor de Medicina Preventiva de la Universidad de Salamanca desgranó en el Centro Gallego todas las incógnitas que aún pesan sobre la epidemia, así como las que están por llegar: ‘Covid 19: Qué sabemos y qué nos queda por conocer después de 20 meses de pandemia’, fue el título de la charla que despejó muchas de las dudas de los presentes.

Félix Valero empezó descartando las teorías de la conspiración sobre el origen del virus. “La que vale es la que figura en el informe de la OMS y que también se han venido barajando en publicaciones científicas como Nature. La teoría de que se escapó de un laboratorio está desechada por diversos informes. Este coronavirus tiene un origen zoonótico, con un reservorio de los muerciélagos y huéspedes intermediarios del pangolín u otros animales”, explicó el profesor.

Nuevos fármacos

“De momento son para pocos pacientes”

Con la vista puesta en el futuro, el epidemiólogo habló sobre la llegada de nuevos medicamentos que ya se han autorizado para su uso de emergencia y que consiste en una cápsula que se toma por vía oral, pero que no está pensada para todo tipo de enfermos. “Lo bueno es que no habrá por qué tomarla exclusivamente en un hospital, pero tienen que darse una serie de circunstancias como que el paciente no lleve más de cinco días infectado y que no estén vacunados, por lo que es para unos pacientes”.