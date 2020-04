El entrañable (y gamberro) vídeo de los mayores de esta residencia de Salamanca

Es el caso de la residencia Cibeles, en la localidad salmantina de Villamayor, en la que al ritmo de la emotiva letra de Manuel Carrasco 'No dejes de soñar' los mayores recuerdan qué es lo que más desean hacer: "Ver a mis hijos", "salir a la calle", "ver a mis nietos", "pasármelo bien", "salir al jardín a cortar rosas", "bailar" o simplemente... "hacer lo que he hecho siempre". Estos son los deseos de los mayores de este centro. Al final, lo más importante son esos pequeños momentos que hacen que no se 'deje de soñar'.



En esta residencia se lo pasan en grande, incluso en tiempos de confinamiento y no falta la energía ni entre los usuarios ni entre los trabajadores.