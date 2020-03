El emocionante regreso a la ciudad de los militares salmantinos

El Regimiento de Especialidades de Ingenieros N° 11, a su regreso de la instalación del hospital provisional en Segovia, hizo sonar los cláxones y encendió las luces rotativas de sus vehículos durante su paso por Salamanca. A la llegada del convoy al Regimiento, su Banda de Cornetas y tambores, entonó “Las Corsarias”, pasodoble a la bandera creado a principios del siglo XX, para dar ánimo a la población en un momento muy difícil para España tras la Primera Guerra Mundial.

Este gesto, quiso ser nuestro humilde pero merecido agradecimiento, a los familiares de todas las personas que combaten en la calle, día a día, la terrible situación de pandemia que ésta atravesando nuestro país. A las familias abnegadas que ven, con resignación, pero a la vez con mucho orgullo, como algunos de sus miembros se enfrentan cara a cara con la COVID-19.

Este agradecimiento y reconocimiento, también quieren hacerse extensivos a todos los españoles que, con el enorme sacrificio que supone su confinamiento, contribuyen a mitigar la propagación de este virus quedándose en casa y cumpliendo con todas las recomendaciones de los especialistas. En muchos casos, a su vez, estas familias han generado un sinfín de corrientes solidarias a través de medios telemáticos y redes sociales. Se han creado cadenas de asociaciones y particulares que confeccionan, con creatividad, improvisados elementos de protección personal, como mascarillas, etc.

El Regimiento, también quiso mostrar su reconocimiento a todos y cada uno de nuestros conciudadanos que aportan su granito de arena para paliar, a distancia, los efectos del aislamiento, desde dar rutinas de ejercicio físico, clases de música, recetas de cocina, vídeos de humor, etc. Estas iniciativas, contribuyen a fomentar y estrechar lazos entre todos, porque no hay una sociedad unida que no pueda ganar una batalla.