El ejército de los Soldados de Terracota, protegido hasta la eternidad

Un ejército de 8.000 soldados vio la luz en pleno siglo XX. Tras permanecer más de dos siglos ocultos, los guerreros de Xian esperaban impertérritos el ataque de los enemigos del primer emperador de la China unificada. En la sala de exposiciones de San Eloy se puede disfrutar de una representación de la gran fosa en la que fueron encontrados los soldados de terracota. Es el colofón de la muestra “Terracotta Warriors”, organizada por LA GACETA y Spacio Natura.

El yacimiento necrológico mandado hacer por el tirano Qin Shi Huang cuenta con cuatro fosas. Una de ellas está vacía, ya que parece que el emperador tuvo la intención de enterrar allí a todo su ejército cuando él muriera, aunque al final debió desestimar esta idea y optó por construir un ejército de terracota que le defendiera en el más allá. La mayor parte de los soldados están en la fosa 1 que se recrea en la muestra.

No falta detalle. En primera fila, dispuestos para disparar, están los arqueros. El mausoleo sufrió saqueos en las revueltas tras la muerte del emperador, así que no se conservan estas armas, sí otras que estaban amontonadas en otra de las fosas a modo de arsenal.

Detrás se puede ver a la infantería, en los flancos y la retaguardia. Por la postura de sus manos se sabe que iban armados y sus ropajes muestran su categoría inferior. Un juego de luces y una voz en off permiten al espectador adentrarse en el yacimiento. A continuación la caballería acompañada de grandes carros y robustos caballos que reflejan la pasión del emperador por la fuerza y el poder. Los soldados están en orden marcial: los flancos están vueltos hacia los lados en posición de defensa, y también la retaguardia permanece de espaldas . Nada que ver con la relajada posición de los generales con sus extravagante vestimenta.

La muestra "Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China" organizada por LA GACETA y Spacio Natura en la Sala de Exposiciones de San Eloy acerca a todo aquel que la visita a esos guerreros que parecen reales.