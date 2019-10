El ejemplo salmantino de Aviva llega a Brasil

Nunca pensó que el primer día de clase le cambiaría de vida. Ana Paula Carvalho tenía 20 años cuando comenzó a estudiar Fisioterapia en Salamanca en un intercambio con la Universidad. En una de las materias sobre Fisioterapia y Deportes adaptado a personas con discapacidad conoció a Eugenio Sánchez Redondo, actual director técnico de la Fundación Aviva. “Me planteó la posibilidad de hacer prácticas con ellos y no me lo pensé”. No sería un ejercicio más. “Con 20 años me apunté, estuve de voluntaria y fue lo que me salvó la vida”, recuerda.

Durante un año realizó actividades con jóvenes, se formó, pero sobre todo hizo amistades que ha mantenido durante toda su vida. La “inspiración” de Eugenio Sánchez le llevó a preguntarse “¿por qué no hacer lo mismo en Brasil?” Y así empezó a rescatar su experiencia en Aviva para poder imitarla. Contó sus vivencias a su mejor amiga Ana Clara y juntas empezaron a poner en marcha el Instituto Aviva-Eugenio Sánchez Redondo, en homenaje al inspirador de la iniciativa dirigido a niños de 5 a 14 años con el mismo objetivo: vincular el ocio y el deporte al trabajo con la discapacidad.