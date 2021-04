El efecto positivo en las calles a 20 y 30 km/h: menos siniestros y más leves

Con la modificación del Reglamento de Circulación que aprobó en noviembre pasado el Gobierno, desde el próximo 11 de mayo el límite de velocidad en zona urbana será de 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera, de 30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación y de 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de circulación.

La concejalía de Tráfico del Ayuntamiento de Salamanca se encuentra ultimando los detalles para la implantación del nuevo límite de velocidad en las vías urbanas, que presentarán en pocos días. Cabe recordar que la norma de la DGT no es estricta, ya que da un margen a los ayuntamientos para que decidan si quieren dejar alguna vía de un único carril por sentido a 50 km/hora sin bajarla a 30, y es lo que está estudiando el Consistorio. Por el momento, ya está claro que hay 64 calles en la capital charra con doble carril en cada uno de los sentidos de la circulación que se quedarán a 50 km/hora y otras diez vías de un carril por sentido que no bajarán a 30 sino que se quedarán a 50 por el flujo de tráfico. Son la carretera de Aldealengua, la calle Buenaventura, la carretera de Carbajosa, la calle Colombia, Cordel de Merinas, avenida Fernando Pessoa, calle Filipinas, carretera de Ledesma, el último tramo de la avenida de Portugal y la avenida de San Agustín.

Aunque el cambio de reglamento impulsado por la DGT es común para toda España, va en la línea del trabajo que el Ayuntamiento ha venido realizando desde hace mucho tiempo para mejorar la seguridad vial. El concejal de Tráfico, Fernando Carabias, recuerda a este periódico que “Salamanca es una ciudad pionera a muchos niveles en este ámbito”. “Un ejemplo claro lo tenemos en la reciente implantación de las zonas residenciales en seis barrios de la ciudad, en las que el tráfico está reducido a 20 km/h. Y no es el único ejemplo. Todas las glorietas de titularidad municipal están reguladas a 30 km/h, del mismo modo que los tramos de vía próximos a centros escolares ya desde el año 2015; la práctica totalidad de las calles del centro están peatonalizadas y en aquellas en las que hay plataforma única solo se puede circular a 20 km/h”, destaca.

Carabias confirma que desde la aplicación de estas medidas, se “ha experimentado una reducción de la siniestralidad y, más importante aún, una reducción de la lesividad en los accidentes”, tal y como han constatado en sus informes. “Es decir, no solo hay menos accidentes sino que los que se producen son menos graves”, subraya el edil, que recuerda que en la última década el Consistorio ha recibido dos veces el reconocimiento por no registrar ningún fallecido por atropellos en la ciudad, mientras que hace no demasiados años se registraban entre cuatro y cinco fallecimientos anuales.

“Está demostrado por varios estudios, que el riesgo de mortalidad en accidentes se reduce exponencialmente con la disminución de la velocidad. A estas ventajas se suma, además, la disminución de la contaminación acústica y de las emisiones que acompaña a la reducción de la velocidad y que es un objetivo que converge con las políticas municipales a favor de una ciudad comprometida con el medio ambiente”, incide el concejal de Tráfico.

En este sentido, el director de Tráfico, Pere Navarro, justificó esta semana la decisión de bajar la velocidad en las ciudades en la demanda de los ayuntamientos de tener un paragüas legal y en que se reduce un 80% el riesgo de fallecer como consecuencia de un atropello. Si la velocidad del vehículo que impacta es de 30 km/h el riesgo es de un 10%; pero si la velocidad es a 50 km/h, ese riesgo de fallecimiento se eleva alrededor del 90%, explicó Navarro, que detalló que las experiencias existentes de zonas 30 en ciudades “demuestran el efecto positivo sobre la siniestralidad, con reducciones de los accidentes que han llegado a superar el 40%”. Además, se reduce a la mitad el ruido ambiental.