El “efecto cuartel” que ha hecho que Vox arrase en este barrio de Salamanca

Más de ochenta votos de diferencia en las urnas de la escuela infantil de El Zurguén, situada en la avenida Virgen del Cueto, y casi treinta en el espacio de participación del mismo barrio. El entorno de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca es más verde que azul. Los resultados de las pasadas elecciones generales muestran que a la capital del Tormes también le ha afectado el “efecto cuartel”: Vox triunfa entre los militares y los agentes de la Benemérita desbancando al PP, partido al que hasta ahora se mantenían fieles una gran mayoría de estos efectivos.

De las 202 urnas para elegir diputados nacionales que se instalaron en la ciudad el pasado domingo, el partido de Santiago Abascal solo supero a los de Pablo Casado en nueve de ellas. Curiosamente cuatro se encuentran en El Zurguén. ¿Por qué el partido de ultraderecha ha triunfado en esta zona del municipio? “Debido a la proximidad del cuartel, en esta zona viven muchos guardias civiles”, explicaban ayer los vecinos para justificar el “sorpasso” a los populares. Aunque la formación verde aglutino más del 20% de los sufragios, la izquierda continúa teniendo más apoyo en esta zona de la ciudad, donde el partido más votado fue el PSOE, la misma situación que se ha producido en el entorno de las Comandancias de la Guardia Civil de otras provincias.

Esta tendencia no se ha dejado sentir de la misma forma en el entorno del cuartel de Ingenieros General Arroquia. Pese a la proximidad de las instalaciones militares y a ser el cuarto barrio de la capital con mayor proporción de población inmigrante —este índice coincide en muchos de los territorios en los que ha triunfado el partido de Abascal—, Vox no ha despuntando en Vidal. Sí lo ha hecho, por el contrario, en otros barrios más periféricos de la capital en los que los inmigrantes no son tan numerosos, pero tienen una mayor conflictividad social. Ha superado a los populares en mesas electorales de Puente Ladrillo, Pizarrales y Tejares. Pero en todas ellas, los socialistas obtuvieron aún más respaldo de los votantes.