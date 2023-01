El economista Fernando Rodríguez sobre la inflación: “Aún queda rampa de subida”

Los expertos miran con detenimiento y cierta preocupación el incremento de la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados y los combustibles. En su definición técnica se trata del análisis de precios que no están sujetos a decisiones de carácter administrativo, a estacionalidad o a alta volatilidad.

En la tasa anual en diciembre aumentó siete décimas y se situó en un 7% debido a una aceleración en el ritmo de variación de los precios de todos sus componentes, y, principalmente, al encarecimiento de los precios de los alimentos elaborados, según el INE. Esta notable escalada anticipa que los precios seguirán subiendo varios meses más de este año.

Así lo explica el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, Fernando Rodríguez López. “El alza de la inflación subyacente indica que aún queda rampa de subida. Ahora habrá que ver qué pasa en el resto de países de la Unión Europea”, avisa Rodríguez.

Si la tendencia en nuestros países vecinos es la misma, seguirá subiendo el precio del dinero, avanza el economista. De ser así, lo previsible es que también suba el euríbor, índice por el que se regulan la mayoría de las hipotecas en España.

En cuanto a las previsiones para este año, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) prevé que la inflación seguirá moderándose los próximos meses y a lo largo del próximo año, por lo que estima que en 2023 la tasa media del Índice de Precios al Consumo (IPC) se sitúe en torno al 4%. En este contexto, la patronal considera que resulta especialmente relevante evitar un escenario en el que los aumentos de los precios y los salarios se retroalimenten entre sí, para no producir efectos de segunda ronda que lleven a una espiral inflacionista.

En relación a la subida del IPC, CEOE señaló la semana pasada que comienza a observarse una “significativa moderación” del ritmo de avance de los precios de los productos energéticos y también continúan desacelerando los precios de los alimentos no elaborados, pero advierte de que la prolongación de la guerra de Ucrania y otros problemas de suministro pueden seguir condicionando la evolución de los precios de muchos productos.