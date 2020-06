El duro testimonio del cobro de los ERTE en Salamanca: “Tengo cuatro empleados y ninguno de ellos ha cobrado desde abril”

Nada más que el Gobierno autorizó a los hosteleros la instalación de terrazas hicieron cuentas, pero no lo veían rentable. “Nosotros no tenemos terraza y no hemos querido solicitarla porque nunca nos ha salido a cuenta. El servicio que realizamos dentro es difícil realizarlo fuera y por eso preferimos esperar y no abrir. Principalmente porque tampoco sabíamos cómo iba a responder la gente y había mucha incertidumbre”, explica Sandra Martín. Por ello, las puertas de su restaurante El Alquimista continúan cerradas y con ellas la desesperación de sus trabajadores. “Tuvimos que hacer un ERTE. Tengo cuatro empleados y ninguno de ellos ha cobrado desde abril. Es una vergüenza. Es gente que tiene una hipoteca y una familia”, denuncia.

La odisea de estos empleados comenzó hace ya tres meses. “Lo solicitamos a principios de abril y al poco tiempo nos comunicaron que estaba aprobado, pero a día de hoy aún no han cobrado absolutamente nada. Llevan semanas intentando acceder a la página web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) e imposible, por teléfono tampoco, no logran que les contesten por correo electrónico... Sabemos que tienen mucho trabajo pero son ya meses los que llevan sin cobrar y al final todos tienen sus gastos y tienen que comer”, apunta Sandra Martín.

Y es que a esta empresaria, a sabiendas de otros compañeros de hostelería que están en su misma situación, no le cuadran los datos que proporciona el SEPE, desde donde aseguran que ya se ha abonado el 98,7% de las solicitudes de cobro aprobadas y que solo 325 se han quedado fuera este mes por falta de documentación o algún defecto de forma. “La gestora nos dice que en otros casos, cuando ha habido algún error o algún dato que faltaba por rellenar, el SEPE les llamaba para comunicar esta incidencia pero aquí nada”, lamenta. “Nosotros como empresarios estamos muy preocupados porque todo ellos son parte de nuestra familia y ya no sabemos qué más hacer”, concluye la joven.

Pero si hay a alguien a quien ya se le han acabado la paciencia ese es a su empleado David Tejedor, de 33 años. “Me he fundido todos los ahorros y estoy nervioso porque ya no hay de dónde tirar”, asegura. Lleva trabajando en El Alquimista tres años y ya hace seis que cambió su residencia de Zamora por Salamanca, donde le pilló la crisis sanitaria por el coronavirus. “Llevo tres meses sin cobrar y yo sigo pagando mi alquiler. No me pude ir a casa porque los desplazamientos estaban prohibidos y porque tampoco quería poner en riesgo a mis padres”, apunta.

Y desde entonces, su desesperación con el Servicio Público de Empleo Estatal ha sido diaria. “Los primeros días no se podía llamar porque los teléfonos estaban colapsados, te decían que escribieras un email, a día de hoy nos sigue sin dejar consultar el estado de nuestra prestación porque aparece que hay un error en la casilla del número de cuenta bancaria cuando está bien... Después de mandar varios correos ha sido hasta esta semana cuando a uno de mis compañeros le han llamado para decirle que iba a cobrar, pero que no sería hasta el 10 de julio”, relata.

Por el contrario, David Tejedor sigue sin tener una fecha. “A mi me han llamado justo hoy (por ayer) y no me han resuelto nada porque me han dicho que no era el departamento de pago y que tenía que hablar con ellos”. “Yo soy soltero, no tengo hijos pero sí tengo mi piso alquilado y mis facturas. Es injusto”.