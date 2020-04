El duro testimonio de un celador contagiado del Hospital: “Al principio se nos negó el uso de protecciones porque no había para todos"

Diego Porteros lleva trabajando como celador en el Hospital desde el año 2002. Nunca antes había vivido una crisis sanitaria similar y un nivel asistencial tan alto como el que vivió durante las primeras semanas en las que se desató la pandemia en Salamanca. Fueron momentos de caos y confusión en los que fue contagiado. "Empecé con fiebre y una fatiga muy grande al hacer cualquier ejercicio y me asusté y me hicieron la prueba", expresa sobre el contagio tras el que tuvo que iniciar un periodo de aislamiento que está llevando en su domicilio.

Eran la primera línea de batalla para mover a los enfermos y aún así no recibieron toda la protección en unos días que ahora suenan lejanos. "Nadie se imaginaba lo que se nos iba a venir encima", relata. Las primeras órdenes que recibieron se basaban en los guantes y el hidrogel. "Nada de uso de mascarillas para no alarmar a los pacientes y a los acompañantes", era una de las directrices que recibieron. Días más tarde, las órdenes cambiaron y se pidió el uso generalizado. "Surgió la picaresca y hubo gente que se llevó las suyas a casa y las jefas de unidad tuvieron que esconderlas para que no arrasaran", lamenta. "En más de una ocasión", expresa, "se nos negaba el tener una mascarilla para realizar nuestro trabajo con el consecuente enfrentamiento entre los encargados de turno de los celadores con las enfermeras o supervisoras de la planta".