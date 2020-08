El drama de los jóvenes investigadores salmantinos

Esta difícil situación se ha agravado con la pandemia. “El tiempo de pausa no podrá recuperarse completamente tras la vuelta a la actividad normal” , alertan desde las asociaciones Salamanca Innova, Investigación Activa de la Universidad de Valladolid (Iniciativa) y la Asociación de Investigadores en Formación de la Universidad de León, por lo que piden una prórroga de todos los contratos de todas las administraciones y con independencia del tiempo que les quede para finalizar su relación contractual. El Gobierno sí anunció una prórroga de tres meses solo para investigadores en su último año de contrato, pero preocupa la situación de aquellos contratados a través de las convocatorias de la Junta de Castilla y León, ya que el Gobierno Regional, de momento, no ha llevado a cabo la ampliación,

Camilo José Morado Díaz (investigador posdoctoral en el Instituto de Neurociencias): “Como salen tan pocas plazas, la competencia es feroz”

La campaña #SinCienciaNoHayFuturo ha visibilizado las situaciones injustas a las que se enfrentan numerosos jóvenes investigadores como Camilo José Morado Díaz. “3 años de investigación predoctoral, 4 años de tesis doctoral, 2 postdocs en centros distintos y me voy a la calle en octubre. Y no es mala suerte, casi todos estamos exactamente igual. Necesitamos un esfuerzo mayor por la investigación”. Estas fueron las palabras con las que hace unas semanas el joven investigador dio a conocer en las redes sociales su complicada situación. “Solo pretendía poner un ejemplo de lo precaria que es la situación actual de los investigadores de nuestro país sumándome a la campaña de protesta virtual”, explica Carmelo José, investigador en el Instituto de Neurociencias.

Estudió Biología en la Universidad de Sevilla y atraído por la investigación estuvo tres años en el Departamento de Fisiología. Después consiguió un contrato predoctoral asociado a proyectos de excelencia de la Junta de Andalucía y así pudo realizar la tesis doctoral en Neurociencias, estudiando el efecto reparador del implante de células madre en lesiones del sistema nervioso central.

“Publiqué varios artículos y capítulos de libro y realicé dos estancias, en la Universidad de Viena y en el Instituto Mario Negri de Milán”, recuerda y explica: “En poco tiempo encontré un laboratorio en la Universidad de Cádiz donde me contrataron durante menos de un año para investigar sobre los efectos protectores de un fármaco en las motoneuronas de modelos animales de esclerosis lateral amiotrófica. No era mucho tiempo, por lo que tuve que echar muchas horas de más, pero me vino bien para aprender nuevas técnicas, ayudar a terminar un proyecto”. A continuación se trasladó a Salamanca. “Mi mujer, también investigadora, consiguió un contrato postdoctoral de la Junta de Castilla y León en el Instituto de Neurociencias (INCYL), en Salamanca. Aquí me concedieron un contrato postdoctoral Juan de la Cierva de formación para trabajar con un grupo que estudia la capacidad predictiva del cerebro con estímulos auditivos. Debido a los plazos del Ministerio, estuve un año completo en el paro. En ese tiempo trate de conseguir algún puesto temporal en empresas privadas locales, pero nada, así que me dediqué a hacer cursos formativos”.

Terminando el contrato Juan de la Cierva —ya ha publicado un artículo con los resultados y tiene otros dos en preparación—solicitó otros contratos postdoctorales, pero no ha habido suerte. “Como salen a concurso tan pocas plazas de profesorado, la competencia es feroz y nos enfrentamos a candidatos con muchos más años de experiencia y currículos mejores”, lamenta y apunta que tiene la acreditación de ayudante doctor de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Su contrato acaba en octubre y, aunque está pendiente de otras solicitudes de convocatorias postdoctorales, se teme que volverá al paro por otro tiempo indefinido o tendrá que irse al extranjero. “Este es el caso de la mayoría de los investigadores españoles: años de formación y financiación pública, produciendo adecuadamente, y sin futuro en un país por falta de inversión suficiente en algo tan rentable como la investigación. La investigación tiene muchos problemas más, pero si seguimos estrangulándola, nos quedaremos sin futuro”, concluye.