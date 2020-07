El drama de los dos mil salmantinos que trabajan en el sector de los festejos

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, recibió esta semana a cuatro componentes de la Coordinadora Estatal de la Verbena y el Espectáculo (CEVE), entre ellos el salmantino Carlos de la Calle, presidente de Acople, la asociación española de agencias y profesionales del espectáculo. Salvaguardar el tejido empresarial a través del Ministerio de Economía e Industria, apoyar a los trabajadores a través del Ministerio de Trabajo y reactivar el sector de forma coordinada con el Ministerio de Turismo, las Comunidades Autónomas y la Federación de Municipios y Provincias, fueron los compromisos del ministro ante la situación "dramática y catastrófica" que padecen las personas que se dedican al extenso y variado sector de los festejos (orquestas, discotecas móviles, grupos teatrales, parques infantiles, ferias, fuegos artificiales, técnicos...).

"Es una patata caliente que se pasan de una administración a otra", reconoce Carlos de la Calle, que no descarta que se retome la gran manifestación en Madrid desconvocada la pasada semana si no se hace efectivo "un plan de rescate" para este sector que en Salamanca agrupa a más de 2.000 trabajadores y que, por su especialización, tienen "difícil reconvertirse" y que en su mayoría no han recibido prestaciones durante la pandemia.

"El Ministerio nos ha pedido que entreguemos un censo con todos los trabajadores y empresas reales del sector. Un trabajo difícil en un un sector que nunca ha estado muy unido, donde falta asociacionismo, no hay regulación, tenemos convenios obsoletos y muchos empresarios son recelosos a dar los datos", reconoce De la Calle.

"Si somos los grandes sacrificados en beneficio de la salud pública, necesitamos un rescate hasta que se reactive el sector. Parece que el verano está perdido y con el miedo a los brotes esto se va a alargar", admite el presidente de Acople, que explica que los cachés que se están ofreciendo en algunos municipios "no dan para salvaguardar la inversión ni para mantenerse".