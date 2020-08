Alejandro Rosende trabaja en Madrid y apostó por formar una familia y mantener su vida y su hogar en Salamanca, sacrificándose y viajando cada día a Madrid. Antes de la pandemia, los usuarios frecuentes de Alvia venían reclamando una quinta frecuencia para regresar de Madrid por las tardes ya que no había tren rápido a Salamanca entre las 16:00 y las 20:40 horas. Sin embargo, la nueva situación actual, tras la supresión de trenes con el estado de alarma que Renfe aún no ha recuperado, complica los traslados aún más de esos salmantinos con empleos en Madrid.

A las 6:25 horas sale de Vialia el único Alvia entre semana a Madrid, que regresa a las 20:35 horas de la tarde y llega a Salamanca a las 22:21 horas de la noche. Una opción inviable para estos trabajadores que se tienen que volver a levantar a las seis de la mañana al día siguiente para regresar a la capital de España. La otra opción para el regreso es desplazarse a la estación de Príncipe Pío en Madrid para tomar un Media Distancia que tarda casi tres horas de viaje y que parte a las 15:28 horas, 17:57 o 19:37 horas.

“Yo no me voy a pasar tres horas de ida y tres de vuelta, la cuarta parte del día en un tren metido. Por eso no cojo el MD y he tenido que optar por el coche, pero lo conduzco yo y estoy expuesto al cansancio y a poder sufrir un accidente”, reconoce Alejandro, que además se ha tenido que coger una casa en Madrid para los días que trabaja allí. A partir de septiembre explica que volverá a utilizar el bono, pero por suerte, gracias a la flexibilidad laboral que ofrece su empresa, podrá cambiar los días presenciales para ajustarlos a la tarjeta de Renfe y no perder viajes.

“Renfe tiene que tener una visión más a futuro y cambiar de mentalidad”, se queja.