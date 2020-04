El drama de la empleadas de hogar en Salamanca

“Por el seguimiento que estamos realizando, de momento son pocas las empleadas del hogar que se han quedado sin trabajo. No obstante, nos preocupa su seguridad laboral. Necesitan equipos de protección, mascarillas, guantes y desinfectantes”, explica María Elices, coordinadora de inserción laboral de Cáritas. “En el sector no hay una patronal o entidades de prevención que velen por su salud”, añade, además de incidir que por su trabajo, sobre todo en el cuidado a mayores y dependientes, “se pueden contagiar, además de convertirse en potenciales transmisores del coronavirus”.

No tienen derecho a paro, por lo que el Gobierno está estudiando establecer un subsidio de manera temporal

En Salamanca hay 2.612 personas dadas de alta en la Seguridad Social como empleadas del hogar, el 98% de ellas mujeres. Además, hay otro número indefinido que también trabaja, pero que no cotiza, por lo que su situación es peor aún. Todas ellas, coticen o no, no tienen derecho a paro en caso de quedarse sin empleo, por lo que su vulnerabilidad económica aumenta. “Aunque ahora no hay muchas bajas, puede que un futuro, si las economías de las familias se resienten, estas opten por prescindir de contar con una empleada de hogar”, recuerda María Elices. Por este motivo están pendientes de la decisión que adopte próximamente el Gobierno, que estudia un subsidio para el colectivo, aunque solo de forma temporal.