El drama de la despoblación en Salamanca visto por dos expertos: “Hay que facilitar un buen transporte público a las cabeceras de comarca”

Eduardo Bandrés es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, director de Economía Pública de Funcas y coautor del estudio que concluye que la despoblación ha empobrecido a Salamanca un 27 por ciento desde 1950.

–¿Por qué Salamanca está en el grupo con peor evolución?

–Es cierto que no es de las que más ha sufrido con el despoblamiento, porque ha habido otras donde ha golpeado más fuerte. Pero es verdad que su zona rural ha perdido 144.000 habitantes, sobre todo a raíz del proceso de mecanización de la agricultura, lo que expulsó a la población a las ciudades y a otras provincias. Su situación no es tan grave como Cuenca, Soria, Teruel o Zamora, pero preocupa porque se han registrado una gran pérdida de empleos, 82.000 en la agricultura. Además, la renta per capita representa el 80% de la media de España y su economía ha perdido la mitad del peso que tenía en el conjunto del país.

–¿Qué medidas deben adoptarse? ¿El sector público tiene que ser tractor?

–-Las políticas públicas han de liderar las acciones para detener el proceso porque está demostrado que una parte de la España despoblada ha podido remontar. Se necesitan medidas económicas y fondos del Estado y de la UE, porque los recursos de las comunidades son escasos y están dirigidos a sanidad, educación o servicios sociales, y les queda muy poco para desarrollo económico. Tambien es fundamental mejorar la conexión entre las zonas urbanas y las rurales. Hay que facilitar la movilidad con buenas vías de comunicación y, sobre todo, con un buen transporte público a la capital de provincia y las cabeceras de comarca. Y hay que seleccionar los proyectos, porque va a ser imposible mantener todos los pueblos pequeños, con población muy envejecida. Hay que garantizarles los servicios públicos, pero su situación va a ser difícil de revertir.