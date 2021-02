Aquel 14 de febrero de 1996 ETA pensó que había dado el golpe perfecto en la Universidad Autónoma de Madrid, un asesinato con gran impacto que dejaría a España consternada. Sin embargo lo que consiguió fue una repulsa en masa, particularmente dentro del sector universitario, donde se celebraron actos masivos de los que nació el movimiento de Manos Blancas, con el que cientos de alumnos reivindicaban la paz frente a la sangre. Ya han pasado 25 años de la muerte del prestigioso jurista, historiador y presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, catedrático durante años en la Universidad de Salamanca, y su hijo Quico Tomás y Valiente habla sin tapujos de la banda terrorista.

–¿Cómo recuerda aquel 14 de febrero?

–Estaba en la agencia Efe cuando dieron el avance del atentado. Todo el mundo se enteró de la noticia y alguien me lo tenía que decir. Me lo contó un compañero, Paco Pardo, con el que luego he trabajado mucho. Intenté mantener la serenidad e hice unas declaraciones diciendo que aquello no había servido de nada, que efectivamente habían conseguido hacer daño y generar muchísimo sufrimiento, pero que políticamente era un fracaso. Los objetivos de ETA eran absurdos y se iba a demostrar con el tiempo, como así ha sido: han sido derrotados por el estado de derecho. Aquello no conducía a nada.

–¿Qué supuso aquella imagen de cientos de estudiantes alzando sus manos pintadas de blanco?

–Aquella reacción estuvo muy bien. Hubo movimientos no solo en el País Vasco sino en toda España que fueron muy importantes en el papel de la sociedad contra la banda terrorista. En el caso de mi padre es que además del asesinato habían profanado un lugar dedicado al diálogo, al pensamiento, al entendimiento, a la inteligencia... Fue claramente un atentado fascista, que es lo que es ETA, y la reacción democrática y firme pero al mismo tiempo pacífica, de defensa del estado de derecho, fue muy significativa y muy emocionante al mismo tiempo.