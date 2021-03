Los estudiantes internacionales tienen un efecto multiplicador de 2,27, es decir, que por cada euro gastado en su programa académico, estos alumnos gastan 1,27 euros adicionales en una amplia gama de sectores de la economía española. Esta es una de las conclusiones del estudio “Impacto económico de los estudiantes internacionales en España”, lanzado por primera vez por la Asociación de Programas Norteamericanos en España (APUNE) en 2006, apoyado por ICEX España Exportación e Inversiones y la asociación EDUESPAÑA con datos del curso 2018-2019, último en el que reinó la normalidad en este ámbito académico, pues el de 2019-20 no se pudo completar por el estallido de la pandemia de COVID-19 que vació las aulas de estudiantes extranjeros en el mes de marzo. La situación impidió que se pudiera recuperar la actividad en verano, de forma que solo hubo algún grupo suelto de alumnos.

El impacto directo de los estudiantes de español ascendió a 480 millones en 2018-19 y a 670 millones el impacto indirecto

“Salamanca es un destino de estudiantes de español absolutamente prioritario en España, en este sentido, dado que las escuelas de español han perdido el 90% de los alumnos, obviamente el impacto ha tenido que ser muy significativo”, explica la experta en programas de enseñanza de español Cristina Grasset, consultora de la SEP. Sobre cuándo y cómo será la recuperación del sector, indica: “Todos los países están en la misma situación, así que es como volver a la casilla de salida y habrá que recordar a los estudiantes todas las ventajas y los activos que tiene España, y en concreto Salamanca, como activo educativo. Las escuelas de español son muy conscientes de que hay que continuar esa labor de marketing y captación para cuando el mercado se reactive”. En cualquier caso, señala que, por las encuestas que han hecho en Estados Unidos, saben que los estudiantes americanos están desesperados de no poder venir “y me imagino que el resto de internacionales, igual”, apunta. Además, Grasset estima que hasta septiembre de 2021 no se verá una pequeña recuperación, pero la verdadera mejoría llegará en los años 2022 y 2023.