El dilema de los docentes: carrera profesional o sexenios

La implantación de la carrera profesional a los trabajadores de la Junta, más allá de los de Sacyl que ya disfrutan de ella, está siendo muy complicada. El escollo más difícil de salvar está en el ámbito educativo, ya que la ley aprobada en 2019 que amplía este complemento económico ligado a la experiencia a todos los empleados de la administración regional fija que los docentes han de elegir entre la carrera profesional o los sexenios, que ya están cobrando la mayoría.

Los sexenios son también un complemento al que se accede al cumplir seis años de experiencia y realizar un mínimo de horas de formación. El problema que plantea para los docentes es que si ya estaban cobrando algún sexenio y deciden cambiarse a la carrera profesional, empezarán con el primer grado, lo que implicará en muchos casos la pérdida de una importante cantidad de dinero.

La decisión para los docentes más veteranos, aquellos que ya estén cobrando el cuarto o quinto sexenio, será la de continuar con los sexenios. Sin embargo, para el resto, sobre todo los que están en el segundo y tercer sexenio, se abre la disyuntiva de qué hacer. Si cambian al modelo de carrera profesional, perderán poder adquisitivo a corto plazo. No obstante, los grados de la carrera profesional están dotados mejor económicamente, por lo que a largo plazo estarían perdiendo dinero, ya que ni con el sexenio más elevado alcanzarían la cuantía que percibirían en el grado III o IV de la carrera profesional.

Las negociaciones entre la Junta y los sindicatos están girando sobre esta problemática, pero no es la única que afecta a los docentes. Una de las ventajas del sexenio frente a la carrera profesional es que su concesión es prácticamente inmediata. En cuanto el trabajador cumple los requisitos, solicita el reconocimiento del nuevo sexenio a la Consejería de Educación, que en un mes suele concederlo. En cambio, en la carrera profesional ha de ser la Junta la que abra la convocatoria para solicitar el paso a un grado superior, un proceso que lleva tiempo. De hecho, en Sacyl se han dado casos de funcionarios que han tenido que esperar varios años desde que cumplieron los requisitos hasta que pudieron pedir el reconocimiento.

Tampoco gusta al sector los criterios de la Junta para obtener la evaluación de desempeño positiva que se requiere para pasar de un grado a otro, ya que consideran que no son suficientemente objetivos y en muchos casos no dependen del propio docente, como lo de ser miembro de un tribunal en oposiciones o participar en proyectos educativos que la Junta lleve a cabo en los centros. La Administración debe concretar también si los nuevos docentes solo podrán tener carrera profesional y no sexenios.