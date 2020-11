El Día de Todos los Santos más duro y solitario

Margarita está sola ante la tumba. Y rodeada de soledad. No hay nadie a su alrededor. Pero quizás necesita mucho espacio para su inmenso duelo. En abril murió su hijo Roberto Sánchez García “Tabu”, a los 46 años. Un cáncer colorrectal acabó con su vida. “Era un chico que nunca había fumado ni bebido, deportista y muy conocido en el mundo del fútbol”, dice señalando el balón que reposa sobre la lápida familiar, medio oculto entre las flores.

Tabu era director de la cantera del Salamanca UDS y técnico de mantenimiento en electrónica. Había sido jugador del Monterrey, del Ribert, del Zamora, del Carbajosa. A Margarita le llevó un caldo el martes 7 de abril, dejándoselo en la cocina, y se vieron los dos con mascarilla. Un detalle de un buen hijo que se preocupó por su madre, un poco indispuesta aquella jornada. Pero en 48 horas su vida dio un giro de 180 grados. En Jueves Santo, le ingresaron y el 28 de abril falleció.

“No estamos preparados para perder un hijo”, corrobora Margarita, que ahora va muy a menudo al cementerio, donde se ven unas rosas rojas acompañando las imágenes de sus seres queridos. “Me tiro los días enteros en casa y si no tengo que comprar algo no salgo”, relata. Ha abandonado las partidas de Hand Remmy con las amigas, como es lógico en tiempos de coronavirus, pero sus más allegadas tampoco la convencen para dar algún paseo ahora que el buen tiempo otoñal todavía invita a salir a la calle. Con otros tres hijos, aparte de Tabu, y 5 nietos, Margarita tiene motivos para intentar recomponer su fortaleza, pero siente que todo es aún muy doloroso. Suena su móvil y una nuera le pide que vaya a buscarla a la entrada para proseguir con este momento de intimidad con quienes ya no se encuentran junto a nosotros.

Hoy es un Día de Todos los Santos insólito. Hay poca gente en el cementerio. Un 60% menos que otros años calcula Tomás Barbero, encargado del campo santo. “Es lo nunca visto. Hay quien ha venido antes, quien no viene por miedo a la COVID y quien piensa que está cerrado. Da pena verlo. Es un día triste”, asegura.

Triste también en ventas. Para Jero, que lleva 40 años despachando flores, la jornada ha sido peor que cualquier domingo corriente y moliente. “Mucha gente no ha venido pensando que estaba cerrado o por miedo. Pero el cementerio es más seguro que cualquier supermercado”, asegura esta veterana florista.

“No iba a venir”, dice Remedios, “pero he oído que había poca gente y me he acercado. Esto está como un día normal”, explica. Y Mari no ha querido faltar este año. “Mi madre murió durante la pandemia en una residencia, pero no de coronavirus. Tenía 101 años”, indica antes de seguir su camino con un gran centro de flores para que sus cálidos colores acompañen a su progenitora.