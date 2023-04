El destacado programa de conferencias de la Semana de la Formación del colegio San Agustín

El Colegio San Agustín de Salamanca acoge desde este lunes y hasta el 14 de abril la celebración de la VII Semana de Formación “Enseñar educando”, con presencia de destacados ponentes nacionales de los ámbitos universitario, económico, político, social y cultural.

El objetivo fundamental de esta semana es orientar a los alumnos de último ciclo de ESO y Bachillerato en cuanto a las opciones académicas y profesionales que se les presentan finalizada su formación secundaria. A lo largo de estos cinco días, un centenar de ponentes de reconocida trayectoria profesional, entre los que destacan profesores universitarios, así como relevantes personalidades del mundo empresarial, económico, político, social y cultural, compartirán con los alumnos su experiencia personal y profesional en sus diversas áreas de conocimiento y de trabajo.

PROGRAMA

LUNES 10 DE ABRIL

10:30h INAUGURACIÓN.

María José Rodríguez Conde – Vicerrectora de Calidad y Enseñanzas de Grado de la Universidad de Salamanca.

María del Ángel Muñoz Muñoz – Directora General de Planificación y Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Juan García-Gallardo Frings – Vicepresidente de la Junta de Castilla y León.

12:15h CULTURA DE DEFENSA Y ACCESO A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y A LAS FUERZAS ARMADAS.

Enrique Miguel Vicente – Responsable del Área de Comunicación de la Comandancia de la Guardia Civil en Salamanca.

Emilio García Herrera – Subdelegado de Defensa en Salamanca.

Posterior diálogo sobre la profesión militar y simulación de pruebas de acceso.

Alberto Carbajosa Díaz – Jefe del Órgano de Apoyo de la Subdelegación de Defensa en Salamanca.

Alumnos del Grupo de Escuelas de Matacán.

13:30h PREJUICIOS ANTE LA DISCAPACIDAD.

Miguel Ángel Verdugo Alonso – Catedrático de Psicología de la Discapacidad en la Universidad de Salamanca.

13:30h ENERGÍA PARA MOVER EL MUNDO.

Sandra García-Sanjuán – Coofundadora del Grupo Starlite. Presidenta del Festival y la Fundación Starlite.

20:00h COMUNICACIÓN Y CONFLICTO. CUIDAR, EDUCAR Y APOYAR A NUESTROS HIJOS.

María Jesús Iglesias Sánchez – Abogada y Mediadora. Profesora de la Universidad Pontificia de Salamanca.

MARTES 11 DE ABRIL

09:00h LOS VALORES DEL DEPORTE.

Gema Martín Borgas – Atleta salmantina.

Vicente del Bosque González – Ex seleccionador nacional de fútbol de España.

Enrique Sánchez-Guijo Acevedo – Director General de Deportes de la Junta de Castilla y León.

09:00h INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, PILARES DEL FUTURO.

Mª Encarnación Beato Gutiérrez – Catedrática y Vicedecana de la Facultad de Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca.

María Isabel Santos Sánchez - SAP Service Manager en NTT Data.

José Alberto García Coria – Director de Marketing y Comunicaciones en ViewNext.

10:15h ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS.

Julio Pindado García – Catedrático en el Departamento de Administración y Economía de la Empresa de la Universidad de Salamanca.

María del Valle Santos Álvarez – Catedrática en el Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Valladolid.

Alfonso José López Rivero – Catedrático de la Facultad de Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca

10:15h HASTA LA FÓRMULA 1 Y MÁS ALLÁ.

Daniel Gómez Lendínez – Director del Grado en Ingeniería del Automóvil de la Universidad Nebrija.

12:15h EL DERECHO COMO FORMACIÓN Y MARCO DE CONVIVENCIA.

Miriam Salvador García – Directora del Departamento de Derecho de la Universidad Camilo José Cela.

Ana Isabel Martín Valero – Magistrada de la Sección 4ª de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Miembro electo de la Sala de Gobierno.

Enrique Cabero Morán – Presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León.

12:15h FORMACIÓN Y PROFESIÓN COMO ESTADÍSTICO.

María Teresa Cabero Morán – Coordinadora del Grado de Estadística de la Universidad de Salamanca.

Ricardo Josa Fombedilla – Coordinador del Grado en Estadística de la Universidad de Valladolid.

Cristóbal José Rojas Montoya – Delegado Provincial del INE en Salamanca.

13:30h EL COMPROMISO CRISTIANO DE LOS JÓVENES.

Fernando González Alonso – Profesor Titular de Didáctica General en la Universidad Pontificia de Salamanca.

Juan Ignacio de los Mozos Velasco – Civil procedure law en Cremades & Calvo Sotelo Abogados.

María San Gil Noain – Directora del Título de Experto en Liderazgo y Compromiso Cívico del CEU San Pablo. Impulsora de NEOS.

13:30h TALLER DE PSICOLOGÍA: EXPLORA EL CEREBRO.

Sara Uceda Gutiérrez – Decana de la Facultad de Ciencias de la Vida y de la Naturaleza de la Universidad Nebrija.

Ana Isabel Beltrán Velasco – Directora del Grado en Psicología de la Facultad de Ciencias de la Vida y de la Naturaleza de la Universidad Nebrija.

Víctor Echeverry Alzate - Coordinador de Internacional de la Facultad de Ciencias de la Vida y de la Naturaleza de la Universidad Nebrija.

MIÉRCOLES 12 DE ABRIL

09:00h DESCUBRIENDO LA ARQUITECTURA.

Jorge Tamargo González – CEO de Estudio Abierto.

09:00h CONOCIENDO NUESTRA TIERRA: GASTRONOMÍA, VINO Y RESTAURACIÓN.

Jorge Carlos Moro Corredera – Presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca.

Agustín Maíllo Seisdedos – CEO de la bodega “La Zorra”.

Gonzalo Sendín Tavera – Empresario hostelero salmantino en “El Mesón de Gonzalo” y “Las Tapas de Gonzalo”.

10:15h FILOLOGÍAS E IDIOMAS. PRESENTE Y FUTURO.

Manuel González de la Aleja Barberán – Decano de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca.

María Pilar Suárez Pascual – Directora del Departamento de Filología Francesa de la Universidad Autónoma de Madrid.

Irene Achón Lezaun – Directora del Grado en Traducción y Comunicación Intercultural de la Universidad San Jorge.

10:15h MESA REDONDA SANITARIA.

Jesús González Sánchez – Profesor del Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Salamanca.

Pablo Ruano García – Fisioterapeuta de la Selección Española de ciclismo adaptado.

Manuel Domínguez Gómez – Médico especialista en cirugía facial y de cabeza y cuello en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla.

12:15h FILOSOFÍA DE VIDA.

Ignacio Sánchez Cámara – Catedrático de Filosofía de la Universidad Rey Juan Carlos.

Jesús Marcial Conill Sancho – Catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia. Patrono fundador de la Fundación Étnor.

12:15h EL PILAR DE LA ECONOMÍA.

Gustavo Sebastián Lannelongue Nieto – Profesor Titular en la Universidad de Salamanca.

Chabela de la Torre Olvera – Directora de la Escuela de Negocios del IME de la Universidad de Salamanca.

Antonio Rodríguez Ruibal – Decano de la EAE Business School.

12:15h LA IMPORTANCIA DE LOS MICROORGANISMOS EN LOS ALIMENTOS Y EN LA SALUD.

Eva Rodríguez Mínguez y Antonia María Picón Gálvez – Investigadoras (Científico Titular) del Departamento de Tecnología de Alimentos del INIA (CSIC).

Francisco Javier Tomillo Amor – Técnico Superior Especializado del Departamento de Tecnología de Alimentos del INIA (CSIC).

13:30h CLAVES PARA EMPRENDER.

Francisco José Tavira Sánchez – Co-founder y CEO Mentalize & Founder Institute Germany co-Director.

13:30h ESPAÑA ANTE LA GUERRA DE RUSIA CONTRA UCRANIA.

Frederic Mertens de Wilmars – Profesor Titular de Derecho Constitucional y Ciencias Políticas de la Universidad Europea de Valencia.

José Antonio Bermúdez de Castro Fernández – Diputado en las Cortes Generales. Vocal de la Comisión de Defensa.

Gennadiy Salykin – Consejero de la Embajada de Ucrania en el Reino de España.

20:00h INVENTAR EL FUTURO.

Federico Mayor Zaragoza – Presidente de la Fundación Cultura de Paz.

JUEVES 13 DE ABRIL

08:45h FÍSICA & ENERGÍAS RENOVABLES.

María Jesús Santos Sánchez – Coordinadora del Grado en Física de la Universidad de Salamanca.

Judit García Ferrero – Estudiante de doctorado del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Salamanca.

09:00h APRENDIENDO A COMUNICAR.

Fernando Galindo Rubio – Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca.

Elena Martín Morollón – Periodista y productora de podcast.

Francisco Gómez Bueno – Presentador de Informativos de La 8 Salamanca.

Posterior diálogo sobre producción de podcast.

Elena Martín Morollón – Periodista y productora de podcast.

10:15h MARKETING & PUBLICIDAD. EL DESARROLLO DE UNA IDEA.

Paloma Fernández Fernández – Directora del Grado en Publicidad de la Universidad Francisco de Vitoria.

Rafael Herrero Mateos – Socio Director del Grupo CREADSA.

10:30h INGENIERÍA PARA LA INDUSTRIA 4.0.

Manuel Rodríguez Martín - Profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Salamanca.

Alberto Benito Rodríguez - Profesor del Departamento de Construcción y Agronomía de la Universidad de Salamanca.

José Candau Pérez - Profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Valladolid.

12:15h LA TAUROMAQUIA: TRADICIÓN, CULTURA y FIESTA.

Manuel Martínez Azcárate – Empresario taurino (Casa Chopera).

Alejandro Marcos Iglesias – Torero salmantino.

Miguel Abellán Hernando – Torero. Director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.

12:15h DESCUBRIENDO LA CRIMINOLOGÍA.

Ana Isabel García Alfaraz – Directora de Cursos de Formación Permanente de Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Salamanca

Alicia González Monje – Secretaria Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca.

Alumnas de 4º curso del Grado en Criminología de la Universidad de Salamanca.

12:15h TALLER DE QUÍMICA.

Estela Sánchez Santos e Irene Boya del Teso - Investigadoras predoctorales del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Salamanca.

Ángel Luis Fuentes de Arriba – Profesor de la Universidad de Salamanca.

María José Sexmero Cuadrado – Vicedecana de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Salamanca

13:30h LA IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS.

Antonio Martín Hernández – Profesor Titular de Organización de Empresas.

Director del Máster en Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Cantabria.

Arantxa Vázquez Malmierca – Directora AIRHE Psicología | Consultoría.

Ignacio Santamartina Aroca - Director Financiero de Berkeley Minera.

13:30h TURISMO y NEGOCIOS INTERNACIONALES.

José María López Morales – Decano adjunto de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá. Responsable del Grado en Turismo.

Purificación Granero Gómez – Profesora y Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá.

Ángel González Pieras - Director General de Turismo de la Junta de Castilla y León.

Varias horas -- TALLER DE PILOTAJE DE DRONES.

Eliseo Prieto Iglesias – CEO Founder de Comprodrone.

20:00h LA SALUD MENTAL EN JÓVENES Y ADOLESCENTES.

Virginia Cagigal de Gregorio - Profesora del Departamento de Psicología de la

Universidad Pontificia Comillas.

VIERNES 14 DE ABRIL

08:45h TALLER DE BIOTECNOLOGÍA.

Miguel Pericacho Bustos - Investigador del IBSAL.

Francisco López Hernández - Coordinador de Innovación del IBSAL.

María Pilar Armero Martínez - Responsable de Innovación del IBSAL.

09:00h DESMINTIENDO MITOS DE LA HISTORIA DE ESPAÑA.

Jaime Royo-Villanova Payá – Escritor. Ex vicepresidente del Citibank y del First Interstate Bank of California.

10:15h APRENDIENDO A ENSEÑAR.

Gabriel Ramón Bautista Vicente – Coordinador del Grado Superior en Educación Infantil del Colegio San Agustín de Salamanca.

Patricia Torrijos Fincias – Vicedecana de Estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca.

Encarnación López Mateo - Directora del Máster de Educación Secundaria de la Universidad Camilo José Cela.

10:30h UNA VISIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL OCÉANO.

José Abel Flores Villarejo - Catedrático del Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca.

12:15h LA ANTROPOLOGÍA: EL ESTUDIO DE LA DIVERSIDAD HUMANA.

Carlos Montes Pérez – Coordinador del Grado en Antropología de la Universidad de Salamanca.

Juan José Villarías Robles – Científico Titular de OPIS del CSIC.

12:15h VETERINARIA: ESTUDIO Y PROFESIÓN.

Isabel Rodríguez Hurtado – Decana de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Alfonso X El Sabio.

María Teresa Carbajo Rueda – Decana de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León.

Antonio Rubio Blasco – Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Salamanca.

13:30h CLAUSURA DE LAS JORNADAS. EL NOBLE ARTE DE LA POLÍTICA.

Iñigo Méndez de Vigo y Montojo – Ministro de Educación, Cultura y Deporte (2015-2018) Portavoz del Gobierno de España (2016-2018).