El desprecio del Gobierno a Salamanca: las inversiones a la provincia caen un 20%

Los presupuestos para 2021 de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias maltratan a la provincia de Salamanca con una caída en las inversiones del 20% hasta los 61,1 millones de euros frente a los 85,2 millones que reservaron las cuentas de 2018 de Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro.

Este castigo a Salamanca, con una coalición en manos del PP-CS, no tiene parangón en los feudos socialistas. La provincia de León, con alcalde del PSOE en la capital (José Antonio Díez) se lleva 227 millones (+46,5%). La vecina Valladolid logra 129,2 millones en inversiones directas y todo apunta que es para afianzar al socialista Óscar Puente en la alcaldía de la capital. La provincia de Soria se beneficia con una inversión de 101,8 millones, también para reforzar en la alcaldía de la capital al socialista Carlos Martínez. Segovia recibe una consignación de 46,8 millones (+10,9%), que sin duda también serán un balón de oxígeno para la alcaldesa socialista Clara Luquero. Igual que los 132,9 millones que van a Burgos beneficiarán al alcalde socialista de la capital, Daniel de la Rosa.

La provincia de León se lleva más de uno de cada cuatro euros de las partidas provincializadas de inversión de los ministerios y las empresas públicas para Castilla y León de los presupuestos del Estado para 2021, un 26,8 por ciento, seguida por Burgos y Valladolid, con el 15,7 y 15,3 por ciento, respectivamente.

El senador socialista por Salamanca Fran Díaz intentó ayer disimular la clara preferencia de las cuentas de Sánchez por los feudos socialistas y dijo que Castilla y León recibe una inversión total “cercana a los 900 millones de euros”, que se verá incrementada con casi otros 300 millones con los fondos del mecanismo de recuperación europeos. Y se traduce, según su explicación, en que “la inversión media que hace el Estado por cada castellano y leonés es casi 100 euros superior a la realizada en años anteriores. “El Estado invierte en cada castellano y leonés 353 euros, cuando la media en años anteriores se situaba en 258 euros”.

El PP, que con Mariano Rajoy destino a Salamanca una media anual de 80 millones de inversiones para la provincia en el periodo 2015-2018, no titubeó ayer a la hora de calificar las cuentas de Sánchez con 61,1 millones para Salamanca. “Son una burla y un desprecio a los salmantinos. El PSOE ha dado la espalda a la provincia. Nos temíamos lo peor y se ha cumplido”, sentenciaron los diputados José Antonio Bermúdez de Castro y María Jesús Moro. Además se preguntaron dónde está el dinero destinado a inversiones en Salamanca que no ha sido gastado en los últimos tres años, por ejemplo las partidas sin ejecutar destinadas a la eterna electrificación de la línea de tren hasta Fuentes de Oñoro. “Se los han ahorrado o se los han llevado a otra parte”, dijo el parlamentario popular tras denunciar la caída de la inversión en cerca de un 20% entre las cuentas de 2018 elaboradas por Cristóbal Montoro y las de 2021 confeccionadas por María Jesús Montero. “Son unas cuentas”, concluyó Bermúdez de Castro, “que desprecian a Salamanca y que no se merecen los salmantinos”.