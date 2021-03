Estuvo en Alemania de mayo a julio. La resolución provisional de las ayudas del Gobierno había sido en abril, sin embargo, no recibió el dinero hasta septiembre, cuando ya se había incorporado a su grupo de investigación, así que tuvo que adelantar el alquiler de una habitación por 500 euros al mes, además de mantener el alquiler del piso en Salamanca para no perderlo, y a estas cifras hay que sumar el vuelo (600 euros), el transporte diario (80 euros al mes) y los gastos personales. “Es injusto que tengamos que entregar una serie de documentación en un plazo inferior a un mes desde la convocatoria y que el Ministerio no dé una respuesta provisional hasta pasados 4 meses y tarden otros 3 en dar la resolución definitiva”, comenta Maitane Asensio, que reconoce que tuvo que tirar de sus ahorros.

Tuvo suerte porque la convocatoria de estas ayudas en 2018, que fue el año el que ella la realizó, fue la última hasta 2020. En 2019, el Ministerio de Universidades que encabeza Manuel Castells fue retrasando la convocatoria. Se “comió” un año entero. No hubo convocatoria hasta 2020. Como consecuencia, las actuales ayudas complementarias para estancias breves se han extendido de marzo de 2020 a diciembre de 2021, provocando un aumento de las solicitudes, casi 1.000 frente a las más de 800 de 2018, que, sin embargo, han tenido que competir por el mismo número de plazas, 550. Una complicada situación que denuncian los jóvenes investigadores a través de la asociación Innova.

“La investigación en España va siempre ligada a convocatorias, burocracia y tiempos de espera. Hay muy pocos contratos de investigación en este país y son temporales y con salarios nada apropiados para una persona con el grado de doctor. Como consecuencia, una gran mayoría emigra al extranjero donde la oferta es mayor y, en muchos casos, las condiciones laborales y de salario también son mejores”, añade Maitane Asensio y lamenta la “incertidumbre” a la que tienen que hacer frente los investigadores. “En España no existimos en el ámbito laboral, no existe la categoría profesional de científico, así que si no existimos, no podemos exigir nada. Todo empieza porque tengamos un convenio laboral, un estatuto al que ampararnos”, concluye tras pedir más financiación.