Juani refleja la situación que padecen muchas mujeres. Las circunstancias de su vida pasada no le permitieron trabajar y cotizar. Ahora sobrevive como puede con los 437 euros que recibe de la Renta Garantizada de Ciudadanía y cuando se jubile dentro de escasos años percibirá una pensión no contributiva, la más baja y sin complemento de maternidad. La vida de esta mujer no ha sido nada fácil.

Abandonada por su madre en un hospital, creció en un hogar-cuna y después en un hospicio. Poco antes de cumplir los 18 años conoció a un hombre diez años mayor que ella, con el que decidió casarse tras cumplir la mayoría de edad para no tener que regresar con su madre biológica. Un error irreparable porque al mes de pasar por el altar recibió su primera paliza. “Tuve dos abortos de las palizas que me daba pero no tenía a nadie. Sólo a la familia de él”, revela.

Hasta que se divorció, una vez sus hijos ya eran mayores, Juani trabajaba “a escondidas y cobrando en negro” para poder sacar adelante a sus dos hijos y a su suegra que también vivía con ellos. Cuidaba a ancianos y a enfermos en hospitales. “He trabajado toda mi vida porque con mi marido no podía contar. Llegaba borracho tres días después de haber cobrado su sueldo y sin un duro”, recuerda.