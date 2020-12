El desgarrador testimonio de una joven que superó un intento de suicidio gracias al voluntariado

“El voluntariado me ayudó a superar una depresión y un intento de suicidio hace dos años”. Esta impactante declaración pertenece a Daniela Linares, una joven que con tan solo 20 años se refugió en su labor como voluntaria para anteponerse a un complicado momento, que a pesar de su corta edad, ha vivido esta estudiante del grado de Literatura, Culturas y Lenguas Románicas en la Universidad de Salamanca. Pero ser voluntario no tiene edad. Junto a Daniela, Zoilo García, un salmantino de 68 años, es otro ejemplo de dedicación de tiempo a los demás. Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, que se celebró ayer, Daniela y Zoilo nos relatan sus experiencias en el centro intercultural Baraka y Ascol (Asociación contra la leucemia y las enfermedades de la sangre), respectivamente.

Un bache. Eso es lo que estaba atravesando Daniela en segundo de Bachillerato y que desembocó en un intento de suicidio. Pero ahí fue cuando aparecieron Mamen y Luis, dos trabajadores de Baraka —perteneciente a Cáritas Diocesana de Salamanca— para mostrarle que había luz al final del túnel. “Después de ese momento, no tenía ganas de hacer nada, estaba completamente apática y fue Mamen quién me propuso que probase como voluntaria”, cuenta Linares. “Fui pensando a ver qué pasa y para probar”, recuerda. Pero ayudar en clases de idiomas a los adolescentes que allí acuden y tener la oportunidad de poner en práctica lo que estaba estudiando en la universidad, pronto se convirtieron en un aliciente para esta joven salmantina. “Gracias a empezar el voluntariado en Baraka empecé a organizar mejor mi tiempo, a romper la rutina monótona y poco a poco, empecé a salir del mal momento en el que estaba”, confiesa sin temores y con la voluntad de que su experiencia sirva de ayuda a otras personas —jóvenes y no tan jóvenes—.

La pandemia ha conseguido sacar nuestro lado más humano. Prueba de ello es lo que relata Daniela: “Este verano han venido muchos más jóvenes a colaborar como voluntarios, después de acabar la EBAU”. Una forma de aprovechar el tiempo libre y de enriquecerse. “Nos contamos nuestras experiencias y logramos una gran conexión entre nosotros”, comenta Daniela, quién cuando cursaba tercero de ESO estuvo al otro lado de en la misma asociación —acudía a clases de refuerzo—. Esa ola de solidaridad también es compartida por Zoilo que lamenta que: “Ahora hay más ganas de ayudar, pero menos posibilidades de hacerlo debido al coronavirus”.

La experiencia de Zoilo García es diferente. A sus 68 años de edad, este jubilado salmantino tuvo su primer contacto con el voluntariado en Cruz Roja, donde ofreció su ayuda durante dos años su relación con el voluntariado empezó, indirectamente desde hace años, pero por falta de tiempo tuvo que dejarlo.