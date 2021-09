El desgarrador testimonio de un bombero salmantino: “Había cerca de 800 grados. Me desplomé y salía vapor de mi cuerpo”

El bombero Julio Gutiérrez no olvida el pasado 8 de junio cuando en una intervención en un garaje incendiado de Huerta Otea su vida corrió peligro. “Era un garaje con un techo muy bajo. Ese día me tocó en punta de lanza, frente al fuego y haciendo esfuerzo para cargar la manguera y echar el agua. Había mucha temperatura, cerca de 800 grados y mucho humo. Me empecé a sentir mal pero decidí aguantar. Gasté la botella de oxígeno. Fueron 15 minutos pero llegó un momento en el que me sentí mareado y ya no podía sujetar la manguera y en cuanto puse un pie fuera del garaje, desconecté y me desplomé”, recuerda el joven bombero, que sufrió un golpe de calor y tuvo que ser trasladado al Hospital. “Nuestros trajes nos protegen del fuego pero no dejan que salga hacia fuera nuestro calor corporal. Por eso cuando mis compañeros me quitaron el traje tenía todo el cuerpo rojo y salía vapor. El médico le dijo al jefe que con los niveles de potasio con los que llegué podía haber sufrido una parada cardiorespiratoria”, explica Julio Gutiérrez, que confiesa que la experiencia vivida “no es lo normal” en su profesión pero demuestra que corren riesgo. “Me recuperé rápido y no le di muchas vueltas. Estaba deseando que llegase la siguiente guardia”, admite.

Junto a Julio, el sargento Desiderio López, más veterano, comenta las intervenciones que más marcan en la profesión. “Los accidentes con niños son muy duros”, confiesa. Julio coincide: “En el momento actúas y no piensas, pero después te lo llevas dentro para casa. Te preguntas qué pasó con aquel herido grave, si sobrevivió o no... Nos falta recibir entrenamiento psicológico para sobrellevar esas situaciones”, reclama.