Yolanda nunca había recurrido a las ayudas sociales pero admite que tuvo que llamar a la puerta de Cáritas, con “vergüenza”, para que le echaran una mano para pagar el alquiler de 500 euros de su piso, donde reside con su madre, su marido y su hija. Ayudante de cocina de un restaurante, el primer confinamiento dejó a esta mujer con un Erte mínimo de 607 euros que no cobró hasta primeros de mayo. Antes de la pandemia ganaba 1.500 euros para sacar adelante a su familia ya que su marido está desempleado y su hija estudiando. La precariedad existente en la hostelería también se ve reflejada en los Ertes. En la nómina de Yolanda de 30 horas semanales de contrato fijo aparecía un sueldo de menos de mil euros pero parte de las horas extra que hacía las cobraba en “B” y alcanzaba los 1.500 euros.

Tras incorporarse a trabajar en verano y volver de nuevo al Erte con el último cierre de la hostelería en noviembre, su Erte inicial de mayo de 607 euros ha pasado ahora a 432 euros y la última carta del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) le advierte de que serán 300 euros en el próximo pago. A Yolanda le ha entrado la “zozobra”, admite, y ya ha solicitado cita para presentar una reclamación por si ha habido algún error. “Este año sólo he trabajado cinco meses y el resto en Erte”, explica.

En el confinamiento de marzo, los ahorros mínimos de Yolanda y su familia se agotaron rápido y tras dos meses sin cobrar acudió a su “ángel de la guarda” como denomina a Cáritas. La entidad diocesana le pagó puntualmente un mes de alquiler y al mes siguiente le ayudó con el pago de suministros. Como agradecimiento, Yolanda decidió formar parte de Cáritas y ofrecer su tiempo y su ayuda como voluntaria de la entidad. Una generosa colaboración que tuvo que suspender en la segunda ola por miedo al contagio y poder poner en peligro a su madre con la que reside. En la actualidad, con los Ertes aún más reducidos, Cáritas también le ayudará con el pago del alquiler para que ella destine su ingreso estatal a la alimentación de la familia y a facturas.

Yolanda explica que como el cargo de los suministros están a nombre de su “casera” no puede solicitar bonos sociales o ayudas municipales y el cambio de titularidad en las facturas le supondría un coste de hasta 200 euros que no puede asumir en estos momentos tan complicados.

Sobre el precio de los pisos de alquiler en Salamanca, esta mujer reconoce que “no hay nada que baje de los 500 euros”, por lo que denuncia que es casi imposible aspirar a las ayudas municipales al alquiler, ya que van dirigidas a aquellos importes que no superen los 420 euros mensuales. “Tampoco es fácil mudarse a otro piso de alquiler en estos momentos en los que uno no tiene ni para dar un mes por adelantado”, agrega.

Yolanda sigue ahora sin empleo, ya que su empresa, dadas las circunstancias, ha decidido extender el cierre hasta febrero al no compensarles económicamente abrir. “No tienen la culpa de la situación y yo estoy agradecida de tener un contrato fijo con ellos”, señala la mujer, que sí se queja de que el sistema no le permita mejorar. “Si me sale otro trabajo en otra empresa en este tiempo, el Sepe te reduce el porcentaje del Erte. Por eso si salen empleos no queda otra que sean en negro”, agrega.

Pero Yolanda, que confiesa que es su fe en Dios la que le ayuda a superar estos momentos duros, no se queda de brazos cruzados. Mientras su marido está a punto de iniciar un empleo más estable, ella se ha apuntado a una bolsa de cursos para formarse como profesional del ámbito sociosanitario, una de los sectores con más ofertas de empleo actualmente en residencias.