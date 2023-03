El desgarrador relato de una madre salmantina con una hija con depresión: “No paraba de decir que no quería vivir más”

“No quiero vivir más”. Es la frase tan dolorosa que Lucía Gutiérrez tiene grabada en la cabeza después de las numerosas veces en las que su hija, Alejandra, se la ha repetido. Abatimiento, desesperanza, pérdida de ilusión, vacío, frustración, necesidad de aprobación, sensibilidad al fracaso o pensamientos suicidas. Son los sentimientos que forman parte del sinvivir que su familia y ella llevan viviendo tres años, en los que no han parado de pelear contra el trastorno depresivo que sufre la joven de 18 años.

Con apenas 15 años, empezó a mostrarse insatisfecha con todo lo que tenía y conseguía. Estaba cayendo en un pozo sin fondo y a la gente que le rodeaba le empezó a resultar más que difícil el hecho de tener que ayudarla a remontar su estado de ánimo. Entonces, su actitud empezó a repercutir en sus relaciones y en sus estudios. Actualmente, cursa 2º de Bachillerato, tiene las pruebas de acceso a la universidad a la vuelta de la esquina y le es imposible concentrarse para estudiar el temario con la desesperación que, cada día, le aborda de forma inevitable.

Fue a raíz del confinamiento cuando, en su casa, empezaron a sonar todas las alarmas. Su pesimismo iba a más hasta el punto de que no fueron pocas las veces que sus padres recibieron una llamada en la que ella misma les confesaba que estaba a punto de arrojarse a la carretera para que le atropellara un coche. Incluso llegó a sentarse en la repisa de la ventana de su piso con bastante altura para replantearse si de verdad le merecía la pena seguir hacia adelante con su vida.

“Enterarnos de que nuestra hija sufría un trastorno depresivo fue como un jarro de agua fría. No paraba de llorar, de romper cosas y de decir que quería quitarse la vida. Fuimos a muchos psicólogos, pero nos dimos cuenta de que no avanzábamos nada. No paraba de ver las redes sociales y de toparse con estereotipos perfectos y, al lado de estas imágenes, veía que su vida no era tan idílica”, recuerda Lucía Gutiérrez.

En más de una ocasión, le hemos tenido que quitar pastillas de la boca e incluso le hemos quitado las llaves de casa porque una noche se escapó y estuvo desaparecida. Si no hubiésemos llegado a tiempo, a lo mejor hubiese muerto de sobredosis”, relata Lucía Gutiérrez sobre el ‘infierno’ que han pasado en su casa, siendo una situación tan extrema que, a día de hoy, su marido y ella tienen que ingerir antidepresivos para soportar la dura realidad que viven.