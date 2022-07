El desconocimiento de los jóvenes sobre Miguel Ángel Blanco: ¿Ese no era pintor?

Creo que fue un político, ¿De la época de Franco, quizás?”, titubea una de las encuestadas cuando se le pregunta si ha escuchado hablar de Miguel Ángel Blanco.

De una veintena de jóvenes encuestados en las calles de Salamanca, solo tres saben concretamente quién fue Miguel Ángel Blanco y cómo su asesinato sacudió al país durante julio del 97. Otros tres aseguran que les “suena”, pero no logran identificar de qué o poner en orden los sucesos relacionados con su muerte. “¿Podría haber sido el del coche que voló por los aires?, ah, no, no, estoy confundida. Ese fue otro...”, comenta una de las jóvenes encuestadas.

El resto de los jóvenes reconoce ni siquiera recordar haber escuchado su nombre. Tampoco creen haberlo estudiado. Para ellos la figura resulta lejana. Incluso, la mayoría de los que sí conocen su historia admiten que tampoco recuerdan haberlo estudiado, sino que deben sus conocimientos a sus familiares o a “haberlo visto en la tele en algún momento”

El secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco marcó un antes y un después en la lucha contra el terrorismo dentro del país. Sin embargo, para quienes no lo vivieron en primera persona los años sangrientos están quedando cada vez más y más lejos.

Tras 25 años del cruel asesinato de Miguel Ángel Blanco y casi once años después del cese de los crímenes de ETA, la mayoría de los que hoy integran las generaciones más jóvenes ni siquiera habían nacido en la fecha en la que ocurrieron los hechos y aseguran desconocer lo ocurrido. “Lo hemos estudiado, pero como para acordarse...”, señala Andrea, una joven de 21 años.