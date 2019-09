A principios de septiembre derribaron el edificio que albergó la fábrica de chocolate Santa Juliana en la zona del paseo de la Estación y con él se vino abajo parte de la historia de este ensanche de Salamanca, un área en la que entre los años 1940 y 1980 la actividad fabril era tan intensa como heterogénea. Desde fábricas de velas a almacenes de coloniales, pasando por maquinaria agrícola y fábricas de fideos. Desde el cruce con la avenida de Portugal, por donde aún estaba operativa la vía férrea que comunicaba con el país luso, hasta la estación de tren era un hervidero de carros y luego de furgonetas en busca de suministros para la ciudad y la provincia de Salamanca. El solar que comunica el número 15 de Torres Quevedo con Pedro Mendoza 10 albergó la conocida fábrica de chocolate Santa Juliana.

El 29 de agosto pasado el actual propietario comenzó su desmantelamiento y se deshizo de las máquinas que durante tantos años endulzaron no solo la vida de los salmantinos, sino de los españoles, ya que la empresa tuvo una proyección nacional importante. “Ahí ya no había nada, estaba todo muy deteriorado”, asegura Maximiliano Sánchez, actual dueño. “Qué pena no haber hecho fotos o haber recuperado la maquinaria”, lamentó al día siguiente un vecino, arrastrado por la nostalgia. El olor a humedad y el “llanto” de los pichones que se acaban de quedar sin casa se filtraba por las rendijas del edificio, en el que los operarios tuvieron que ensanchar algunos huecos para sacar las máquinas con las que Victoriano González fundó la empresa, tarea que continuó después su viuda y en los últimos años Víctor González.

Hoy el rastro de Chocolates Santa Juliana continúa en internet, donde se valoran los envoltorios a 19,99 euros cada uno en páginas de coleccionistas, así como su álbum de cromos de la serie “Conozcamos el mundo” en el que se incluían recreaciones hasta de dinosaurios. De aquel edificio de actividad frenética, con fábrica en la primera planta y vivienda en la superior, solo queda ya un solar a pesar del intento de la Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio de preservarlo. El llamamiento se ejecutó el 23 de mayo para defender sus valores estéticos, urbanísticos e históricos, ya que no había sufrido alteraciones desde su construcción, manteniendo soluciones “racionalistas de gran sobriedad”, según señala en su estudio Sara Núñez, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca.

Ladislao Cacho vivió con duelo los días de la demolición. No tiene nada que ver con la larga familia de chocolateros, pero fueron vecinos. En concreto desde que en 1950 su padre asentara en un solar similar (también comunicaba la calle Torres Quevedo con Pedro Mendoza) su fábrica de velas y jabones. “Era el polígono industrial del paseo de la estación y calles adyacentes. Había maquinaria agrícola, fábricas de sacos, almacenes de coloniales, una fábrica de fideos, otra de galletas, la nuestra de jabones y velas, almacenes de vinos, de aceitunas, de huevos, panaderías, había tres o cuatro carbonerías, así como imprentas.