El deplorable estado de la A-62 a Tordesillas que espera una reforma que no llega

Las heladas caídas en los últimos días no solo han provocado las tiritonas de los ciudadanos, sobre todo de aquellos que madrugaban para ir a trabajar. También han contribuido a erosionar aún más el firme de la A-62 entre Salamanca y Tordesillas, un tramo de la autovía que lleva mucho tiempo esperando por una rehabilitación prometida que no llega y de la que se sabe poco más que lo sale publicado en el perfil del contratante, ya que el Ministerio de Fomento no responde desde hace semanas a las solicitudes de este periódico sobre el estado de la reforma.

Fue en marzo de 2018 cuando el Ejecutivo que presidía entonces Mariano Rajoy anunció que llevaría a cabo una rehabilitación integral del firme en el trayecto de poco más de 70 kilómetros que hay entre las afueras de la capital salmantina y Tordesillas. Mientras tramitaban los cinco proyectos en los que fue dividida la reforma, el Gobierno realizó una reparación de emergencia con la extensión de una fina capa de asfalto en el carril derecho. Sin embargo, casi dos años después, la rehabilitación integral continúa sin llevarse a cabo y el firme, pese a la actuación de urgencia, evidencia de nuevo su mal estado.