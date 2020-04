El decano de la Facultad de Farmacia lo tiene claro: “Hemos descuidado mucho los antivirales”

Catedrático de Parasitología de la Universidad de Salamanca y coordinador del Grupo de Investigación e-INTRO (IBSAL-CIETUS), Antonio Muro es, además, decano de la Facultad de Farmacia, centro que elaboró gel desinfectante, primero para la facultad, luego para la Universidad y ahora para el conjunto del Hospital.

–Estamos ya en unas cifras superiores a las de China en contagios, ¿no se puede parar? ¿a qué nos enfrentamos realmente?

–Una enfermedad como esta tiene un difícil control. Yo temo mucho a este tipo de enfermedades y viví en primera línea lo que sucedió con la Gripe Aviar porque estábamos en un congreso de Medicina Tropical con el jefe de Epidemiología de la Comunidad de Cataluña cuando le avisaron de los primeros casos. Esto era presumible, lo que pasa que los anteriores coronavirus quedaron reducidos, por ejemplo el SARS no se extendió tanto aunque su mortalidad fue mucho mayor de lo que sabemos hasta ahora del COVID-19, que realmente tiene una gran expansión porque es muy difícil controlar algo por transmisión aérea, es como cuando tienes una gripe que no sabes quién te ha contagiado. Esto corre como la pólvora. Además, estos virus dan lugar a muchas mutaciones y no sabemos muy bien cómo va a evolucionar. El otro día se publicó un artículo en el que se constataba que el 56% de las personas que son asintomáticas, que son muchas, lo transmiten, así que eso hace que tenga mucho más poder de infección. Y luego algo que me llama la atención es que se queda en las superficies varios días.

–¿Los expertos esperaban una pandemia de esta magnitud?

–Yo siempre esperaba algo así y la verdad es que tengo mucho miedo a estas enfermedades.

–¿Puede haber influido el cambio climático tal y como apuntan algunos?

–No, en absoluto. Habrá que estudiarlo con el tiempo, pero estoy convencido de que el cambio climático no influye, es un salto en especie y un virus nuevo que tiene una efectividad grande porque se transmite por vía aérea y eso hace que se difunda de forma muy importante por los viajes internacionales, y, además, tiene una gran efectividad.

–También hay quien dice que se podía haber evitado, ¿usted qué piensa?

–Yo creo que no porque tanto en Italia como en España ya se estaba viendo lo que sucedía en China y que venía hacia aquí. En el momento en el que hay una transmisión que ya es entre la población comunitaria en la que influye una serie de personas que son asintomáticas, contener eso desde el punto de vista epidemiológico es muy difícil. Las medidas restrictivas, como se ha visto en China, son la única vía para controlar la pandemia. A toro pasado es fácil decir que nos teníamos que haber ido a casa dos semanas antes, probablemente sí y yo en la Universidad lo dije.

–De hecho en Farmacia comenzaron a tomar medidas alguna semana antes que en el conjunto de la Universidad.

–Sí porque lo veía venir. Dos semanas antes empezamos a hacer los geles para distribuir por el centro y ya pensaba que lo que había que hacer era cerrar lo antes posible para evitar la diseminación que podía haber entre tanta gente. La mañana que el rector decidió cerrar yo fui muy tajante con él porque hicimos un consejo de docencia en la Facultad y todos pensábamos lo mismo, así que hablé con el rector y le presioné para que cerrara apelando a la autonomía universitaria. Si no llega a cerrar, esto podría haber sido aún más grave, y quizás con el cierre de la Universidad tres o cuatro días antes podríamos haber contenido un poco, porque no olvidemos que tenemos una estrecha relación con Madrid.

–¿Y ahora, qué más se puede hacer?

–Que todo el mundo esté en casa es lo más importante, luego lo hay que intentar desde el Gobierno es proteger el sistema sanitario, ayudar a los hospitales, que haya médicos suficientes porque van a estar enfermando y necesitan recambio y medidas de protección, desde luego nos cogió por sorpresa no tener mascarillas ni respiradores. Bien es verdad que con esto sabemos que tenemos que tener muchos más de los que se utilizan habitualmente y confío en que a partir de ahora los tendremos porque con un respirador salvas una persona, pero no se pensó que iba a ser algo tan importante y tan rápido, a partir de ahora estaremos mucho más preparados. Ojalá sea una oleada que caiga con la primavera, como pasa con el virus de la gripe, y así para la próxima oleada del siguiente invierno tendremos más experiencia y deberemos tener también más mascarillas, trajes y respiradores para proteger el sistema de salud.

–¿Plantea un cambio de estrategia a todos los niveles, también investigador?

–Esto va a cambiar el mundo, es una “guerra”, primero sanitaria, pero también social y económica, que no sabemos a dónde va a llegar. Yo me dedico a los microbios, que parecía que estaban vencidos, pero mira lo que está pasando, una cosa tan pequeña como un virus es capaz de formar todo este revuelo. A este respecto hay que pensar en antivíricos porque no hay muchos efectivos, no tenemos antivirales buenos frente a la gripe u otros virus respiratorios, así que hay que investigar mucho más en ese campo.

–Es importante que no caiga en el olvido.

–Sí, porque además ahora las bacterias se están volviendo resistentes a los antibióticos que teníamos y eran muy buenos, y hay mucha gente que muere en los hospitales por eso. Hemos investigado mucho en los últimos años, hemos tenido avances con fármacos cardiovasculares, metabólicos, tumorales, aunque los cánceres siguen matando a mucha gente, pero hemos descuidado mucho las enfermedades infecciosas, los antibacterianos, los antivíricos y otros y creo que esto es algo para reflexionar. Respecto a las vacunas, una de las líneas de investigación de mi laboratorio son las vacunas pero frente a parásitos, que son microorganismos muy grandes, muchísimo más complejos con los virus. En este caso, tenemos buenos tratamientos, pero no vacunas porque son muy complejos, sin embargo, los virus son muy pequeños y sí hay vacunas, de hecho las más importantes que tenemos son realmente contra los virus, como la triple vírica o la de la gripe que se hace todos los años.

–¿Lograr una vacuna es la clave para derrotar al COVID-19?

–Sí, pero la vacuna hay que probarla y eso tiene una serie de fases que se pueden acelerar, pero no saltar, así que en primer lugar hay que probar en animales de experimentación, y luego un ensayo previo en personas. El avance tecnológico que tenemos va a ayudar a hacer con rapidez una vacuna, pero en cuánto tiempo es la clave.