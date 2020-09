IU propone cerrar clubes de alterne: 4 en la capital y 80 pisosLa edil del Grupo Mixto (IU) en el Ayuntamiento de Salamanca, Virginia Carrera, presentará una moción en el próximo pleno para propone el cierre de clubes de alterne en Salamanca -un total de 4- así como los más de “80 pisos localizados” en los que se ejerce la prostitución, según la formación IU.

Cabe recordar que este pasado 21 de agosto la ministra de Igualdad, Irene Montero, remitió una carta a las comunidades autónomas para el cierre de los prostíbulos y lugares de alternes con motivo del coronavirus, en línea con las restricciones establecidas a bares, discotecas y locales de ocio. “Que no demos tregua a la explotación sexual, que no demos tregua a esa industria proxeneta que siempre permanece en la impunidad y en la absoluta opacidad. Se habla mucho de los derechos de las mujeres en contexto de prostitución pero no de las cifras de negocio”, dijo. E inmediatamente IU solicitó a la Región que los prohibiera.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno, Francisco Igea, apuntó que era el “colmo del cinismo y el fariseismo” que el Gobierno central pretenda que sean las propias comunidades autónomas las que decreten la abolición de la prostitución.