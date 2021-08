El curso que le dio a Diego la emancipación

Hace dos años el único ingreso de la familia de Diego era la pensión de viudedad de su madre. Con 27 años en su vida laboral se salpicaba algún día cotizado y poco más. “La mayoría de las ofertas de trabajo piden gente con carrera, unos estudios y años de experiencia de los que yo carecía”, explica el joven. Ni él, ni su madre ni su hermano tenían entonces un empleo remunerado. Por eso urgía llevar una nómina a casa, algo que no llegaba a pesar de los intentos de Diego por formarse a través de los programas del Ecyl hacia puestos de trabajo orientados a la hostelería y la informática. Un terreno —este último— en el que se sentía excluido. “Las empresas tiran más de personas con estudios universitarios y másteres. Si no los tienes, cuesta que te llamen”.

Reconoce que se apuntó al curso del Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL) “como última esperanza”. Acertó. Superó la selección para Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales: dos meses de teoría y cuatro de práctica que Diego considera fundamentales. “Las prácticas son meses de trabajo real en el centro. La que ahora es mi jefa me vio trabajar, le gusté y me dijo que si había un hueco en la plantilla me llamaría”. Cree que “tuvo suerte” y en febrero del año pasado firmó su primer contrato. “A mediados de mes me llamaron para trabajar y desde entonces sigo en la empresa”.