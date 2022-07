El cuento salmantino contra el cáncer que recauda más de 10.000 euros

maría andrea sandia | salamanca

En el bosque mágico todo son colores y brillos. Las hadas, los duendes y los animales conviven felices. Cuando las nubes se ponen tristes, el sol, que es uno de sus grandes amigos, corre a alegrarlas con su calor, y así se forma un arcoíris. Sin embargo, un día las cosas empiezan a ir mal. Una terrible enfermedad llega al bosque y todos sus habitantes pierden los colores, incluso el arcoíris se queda gris.

“Arcogriris”, el primer cuento escrito e ilustrado de la salmantina Blanca Lorena Llorens, es una historia de esperanza que deja una bonita moraleja: después de los días grises, siempre vuelve la luz. Así, con este libro la ilustradora quiere hacer una analogía de la vida, la pandemia y el cáncer. Una enfermedad con la que ha tenido una relación cercana —su padre la padeció cuando ella tenía solo nueve años— y que la ha llevado a querer ayudar. Por ello, la autora decidió convertir la venta de su libro en un proyecto solidario y donar todo el dinero recaudado a la Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Castilla y León (PYFANO).

“Yo la verdad es que el cáncer lo conozco de casa. Lo viví de cerca: mi padre lo padeció muy jovencito, falleció con 40 años y, bueno, sé lo que es la enfermedad. Entonces no se me ocurre una cosa peor que un niño con esa enfermedad”, explica a este periódico.

La recaudación total alcanzó los 10.428,41 euros, un importe que se dirige de manera íntegra a la asociación y cuya intención es dar un apoyo integral en todas las áreas a los niños con cáncer y sus familiares.

Recaudar esta cantidad de dinero fue posible en parte gracias a la dedicación de Llorens y el apoyo recibido por la sociedad. “Este cuento se editó gracias a que hemos tenido el apoyo de 37 patrocinadores que aportaron distintos donativos. Con esos donativos hemos conseguido hacer estas ediciones. Se hicieron tres ediciones, y se imprimieron dos mil y pico libros. Al principio no sabíamos cómo iba a responder la gente, pero la verdad es que la sociedad se volcó y fue una acogida grandísima... Con el dinero solo de la donación mínima (5 euros) no hubiéramos alcanzado estas cifras. Lo que quiere decir que la gente se comprometió y donó más”, señala Llorens, quien destaca que escribir su propio libro siempre había sido uno de sus sueños y que en la pandemia consiguió la inspiración para cumplirlo. “Ese momento me vino bien porque estaba en casa y no tenía que ir al trabajo. Por eso digo que siempre de lo malo puedes sacar algo bueno. No pensé que fuera a tener esta repercusión. Del momento oscuro, que fue la pandemia, yo saqué algo muy bonito”, admite. “Para mí la pandemia, lo que nos enseñó fue que, dando lo mejor de cada persona, pudimos llegar a ver los momentos buenos”.